Eine seit Anfang der Woche vermisste 78-Jährige ist tot im Fluss Leine in Alfeld (Landkreis Hildesheim) gefunden worden. Der Leichnam wurde am Samstagmittag von Menschen in einem Schlauchboot während einer Bootstour entdeckt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Feuerwehrleute und Rettungskräfte bargen die leblose Frau aus dem Wasser. Nähere Angaben zur Todesursache konnte die Polizei bislang nicht geben. dpa