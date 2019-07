Dürre: Brachflächen zur Gewinnung von Viehfutter freigegeben

Bauern in Niedersachsen und Bremen können ab sofort auf Antrag auch sogenannte „ökologische Vorrangflächen“ mähen und die dort wachsenden Pflanzen an ihre Tiere verfüttern. Damit soll einer drohenden Futterknappheit wegen Hitze und Dürre in Viehbetrieben vorgebeugt werden, wie das niedersächsische Landwirtschaftsministerium am Dienstag in Hannover mitteilte. Von der Ausnahmeregelung profitierten rund 7.000 Betriebe mit etwa 23.500 Hektar Brachflächen. Darunter fallen auch sogenannte Pufferstreifen zwischen Feldern und Grünland oder an Waldrändern.

Landwirte müssen Antrag stellen

Viele Höfe hätten auch wegen des Dürrejahres 2018 kaum noch Reserven, hieß es. Die Landwirte bräuchten lediglich bei der Landwirtschaftskammer einen Antrag zu stellen, in dem sowohl die Flächen als auch der Grund für den Futtermangel benannt werden müssten. Sie dürften die Grünpflanzen einzig als Futter und nicht etwa in Biogasanlagen nutzen. Auch der Verkauf des zusätzlichen Futters sei nicht gestattet. Die Betriebe dürften allerdings anderen ebenfalls von Trockenheit und Futtermangel betroffenen Höfen kostenlos Futterpflanzen zur Verfügung stellen.

Reserven sind aufgebraucht

Die Sprecherin des Landvolks Niedersachsen, Gabi von der Brelie, sagte dem Evangelischen Pressedienst (epd), viele Tierhalter hätten die Defizite in ihren Futtervorräten seit dem vergangenen Winter wegen der Trockenheit nicht ausgleichen können. „Normalerweise haben Betriebe gerne Futter für ein ganzes Jahr als Reserve, jetzt sind teils die Lager komplett leer.“ Zusätzlich sei auch neues Futter aus Mais-Silage in diesem Jahr nicht so energiereich gewesen, wie erwartet: „Die Tiere fressen es also schneller, und es hält nicht so lange vor.“ Damit sei die Lage ähnlich prekär wie im vergangenen Jahr.

Im August 2018 hatten die Landwirtschaftskammer Niedersachsen und landwirtschaftliche Beratungsorganisationen eine kostenlose Internet-Börse zur Verteilung von Viehfutter eingerichtet. Eine solche „Futterbörse“ könnte auch in diesem Jahr wieder zur Lösung des Problems beitragen, sagte von der Brelie: „Die Landwirte sind da sehr erfinderisch und betreiben das in kleinem Rahmen sicher auch schon untereinander.“

Das Agrarministerium rief die Landwirte mit Blick auf die Hitze der kommenden Tage zudem auf, neben genügend Futter ausreichend Wasser für die Tiere bereitzuhalten. Auch müssten Pferde, Schafe oder Rinder vor starker Sonneneinstrahlung geschützt werden, etwa durch einen Unterstand. Insbesondere Geflügel reagiere auf hohe Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit sensibel. Auch Halter von Haustieren sollten ihre Hunde, Katzen, Meerschweinchen oder Vögel vor Hitze und Sonne schützen. dpa