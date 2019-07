Der Norden schwitzt bei bis zu 39 Grad – auf in die kühlen Berge

Bei erwarteten bis zu 39 Grad im Schatten können sich Hitzegeplagte entweder in der gut 19 Grad kühlen Nordsee abkühlen oder in den Harz fahren. Auf dem 1141 Meter hohen Brocken werde es am Donnerstag 26 bis 27 Grad warm, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Mittwoch. Für den 971 Meter hohen Wurmberg bei Braunlage im Kreis Goslar würden 27 bis 28 Grad erwartet. Der Wind wehe nur mäßig.

Niedersachsen und Bremen steht am Donnerstag der wohl heißeste Tag dieser Woche bevor. „Die Wärmebelastung ist umso größer, je weiter man sich in den Westen bewegt“, sagte der Meteorologe. In Bremen könnten es bis zu 38 Grad werden, vom Emsland bis zur Lüneburger Heide und in der Region Hannover seien 39 Grad möglich.

In der Region ist es heiß

In Braunschweig wurden um 12.30 Uhr 32 Grad Celsius gemessen. Auch Peine misst 32 Grad in der Mittagszeit. Für Salzgitter sind für 13 Uhr rund 33 Grad angesagt.

In Helmstedt weht nur ein schwacher Wind bei 32 Grad. Für Gifhorn sind für die Mittagsstunden heiße 33 Grad vorhergesagt - und auch in Wolfenbüttel wird es nicht viel kühler. Wolfsburg misst 32 Grad am Mittag. Die wärmste Temperatur ist für 18 Uhr angesagt.

Die bislang höchste Temperatur in Niedersachsen seit Beginn der Wetteraufzeichnungen wurde am 9. August 1992 in der Lüneburger Heide in Bergen und Faßberg gemessen - 38,6 Grad waren es damals. Der Rekord für Bremen stammt mit 37,6 Grad vom selben Tag. dpa/ts