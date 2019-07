Kramp-Karrenbauer besucht Soldaten in Celle

Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU, links), Bundesverteidigungsministerin, besucht das Feldwebel-/Unteroffizieranwärterbataillon 2 in Celle und schaut sich eine Übung am Gewehr G36 an. Es ist ihr erster Truppenbesuch nach der Vereidigung als Verteidigungsministerin.

Celle. Erst am frühen Nachmittag wurde Annegret Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer im Bundestag in Berlin vereidig. Kurz darauf landet sie in Celle.

Die neue Ministerin legt Tempo vor. Erst am frühen Nachmittag wurde Annegret Kramp-Karrenbauer im Bundestag in Berlin vereidigt, wenige Stunden später trifft sie schon mit einem Flieger der Bundesregierung in einer Kaserne in Celle ein. Gleich bei ihrem Einstand will die neue Ministerin den Soldaten zeigen: Ich bin für euch da. Ich nehme euch ernst.

In der Immelmann-Kaserne informiert sie sich beim Bataillon 2 für Feldwebel- und Unteroffizieranwärter über die Ausbildung am Gewehr G36 und an der Pistole P8. Um

16.48 Uhr landet der Flieger. Der CDU-Verteidigungsexperte Henning Otte sitzt mit im Flugzeug. Der Bundestagsabgeordnete kommt aus Celle, galt selbst als aussichtsreicher Kandidat auf den Posten des Verteidigungsministers.

Zwei schwarze Limousinen stehen bereit, doch AKK nimmt zusammen mit Otte und dem stellvertretenden Kommandeur Aldo Kleemann lieber einen Jeep. Im Fahrzeug fachsimpelt die Ministerin gestenreich mit dem Major.

Der erste Anlaufpunkt ist eine kleine Übungstruppe mit einem guten Dutzend Soldaten und einem Ausbilder. Drei Soldatinnen sind auch darunter. Die Ministerin und Otte positionieren sich direkt neben den Soldaten. Vor den Soldaten liegen Matten, darauf jeweils ein Gewehr, ein Helm und ein Magazin.

Die Ministerin hört zu. „Schütze“, ruft der Ausbilder, „nennen Sie eine Sicherheitsregel!“ „Waffe stets sichern.“ Der Ausbilder fragt der Reihe nach technische Daten des Gewehrs G36 ab, dann die Baugruppen. Dann legt er sich auf eine Matte, zeigt den Soldaten und der Ministerin, was bei einer Störung am Gewehr zu tun ist.

Das Ganze dauert fünf Minuten, dann wechselt der Tross mit der Ministerin, Journalisten und Pressoffizieren 50 Meter weiter zu einer anderen Ausbildungsgruppe, die mit der Pistole übt. Die Soldaten zerlegen die P8. Auch hier nimmt sich die Ministerin fünf Minuten Zeit. Der zweite Ausbilder salutiert, dann schüttelt er AKK die Hand, beide lächeln.

Die Soldaten und Soldatinnen liegen auf ihren Matten. Der Ausbilder ruft: „Wir entnehmen das Griffstück, dann die Pufferstange. Das Rohr. Ausführung.“ Die Soldaten reagieren. In wenigen Handgriffen ist die P8 komplett auseinandergebaut. „P8 zerlegt“, ruft jeder der Soldaten der Reihe nach. Die Ministerin nickt zustimmend. Der Ausbilder will schon wieder ansetzen, da sagt der stellvertretende Kommandeur Kleemann: „Es reicht, wir wollen nur einen Eindruck gewinnen.“

AKK schüttelt jedem die Hand und sagt: „Vielen Dank, wir sehen uns nachher noch.“ Unter Ausschluss der Öffentlichkeit spricht die Ministerin am Ende ihres kurzen Besuchs noch eine gute halbe Stunde lang mit 80 bis 90 ausgewählten Soldaten.

Diese sind stolz, dass AKK bei ihrem ersten Besuch ausgerechnet nach Celle gekommen ist. Auf Anfrage darf einer der Soldaten aus der zweiten Übungsgruppe unserer Zeitung nach Erlaubnis eines Presseoffiziers sagen, was er vom Besuch hält. „Ich habe mich den ganzen Tag darauf gefreut“, sagt dieser artig. „Ich habe die Vereidigung heute schon komplett im Fernsehen verfolgt. Und jetzt ist sie hier, das ist schon sehr cool.“

Die Verteidigungsministerin ist da schon wieder weitergezogen, sammelt kurz ihre Gedanken im Offiziersheim, bevor sie draußen vor die wartenden Journalisten tritt. Sie gibt ein sehr kurzes Statement. Zwei Nachfragen sind erlaubt. „Der Tag war lang, wir müssen heute noch zurück nach Berlin“, sagt ein Presseoffizier einleitend.

In Berlin hatte Kramp-Karrenbauer zuvor die Zuverlässigkeit Deutschlands in der Nato betont und mehr Geld für die Verteidigung gefordert. Zudem solle die Sichtbarkeit der Bundeswehr in der Gesellschaft erhöht werden, indem bundesweit zum 12. November öffentliche Gelöbnisse abgelegt werden. Der Ministerposten war frei geworden, weil Ursula von der Leyen das Amt der EU-Kommissionspräsidentin übernahm.

Die Ministerin erklärt, dass sie Celle ganz bewusst für ihren ersten Besuch im neuen Amt ausgesucht hat. „Dieser Standort ist wichtig. Feldwebel und Unteroffiziere sind das Rückgrat der Bundeswehr“, sagt sie. Außerdem gebe es hier eine besonders enge und vorbildliche Verbindung zwischen der Stadt, der Bevölkerung und der Bundeswehr.

Die Bundeswehr gehöre in die Mitte der Gesellschaft. Mehr als 30 Millionen Euro fließen in den kommenden Jahren in den Standort Celle, sagt die Ministerin.

AKK erklärt, worauf es ihr im direkt anschließenden Gespräch mit den Soldaten im Offiziersheim ankommt: „Ich will wissen, wie die Soldaten, Soldatinnen und auch die Ausbilder ihre Arbeitsbedingungen empfinden.“ Ungeschönte und offene Meinungen will sie hören, sagt AKK.

„Es geht mir darum, sehr persönliche Schilderungen einzufangen“, hofft sie. „Das will ich in meiner Arbeit in Berlin einfließen lassen.“ Nach gut zwei Stunden verlässt die Ministerin Celle wieder.