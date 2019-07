Fast 1,2 Millionen Niedersachsen von Armut gefährdet

Hannover. Die Armutsquote geht in Niedersachsen ganz leicht zurück. Für die Landesarmutskonferenz sei die etwas geringere Quote kein Grund zur Entwarnung.

In Niedersachsen waren im vergangenen Jahr rund 1,17 Millionen Menschen von Armut bedroht. Die sogenannte Armutsgefährdungsquote betrug damit 15,0 Prozent, wie das Landesamt für Statistik am Donnerstag mitteilte. Dies seien 0,8 Prozentpunkte weniger als im Vorjahr gewesen. Zugleich sei die Quote so niedrig wie zuletzt im Jahr 2011. Am stärksten von Armut bedroht waren Alleinerziehende (38,7 Prozent).

Für die Statistik gilt als armutsgefährdet, wer über weniger als 60 Prozent des durchschnittlichen regionalen monatlichen Nettoeinkommens verfügt. Die Schwelle lag 2018 in Niedersachsen für Einpersonenhaushalte bei 1016 Euro und bei einem Haushalt mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern unter 14 Jahren bei 2134 Euro.

Für die Landesarmutskonferenz (LAK) sei die etwas geringere Quote kein Grund zur Entwarnung, erklärte eine Sprecherin. Eine nachhaltige Bekämpfung der Armut sei nach wie vor erforderlich. Die LAK ist ein Verbund aus Wohlfahrtsverbänden, Gewerkschaften und anderen Initiativen.