Anklagen wegen Millionenbetrugs mit Flüchtlingsheimen in Hannover

Wegen betrügerischer Abrechnungen beim Betreiben von Flüchtlingsheimen mit einem Schaden von mehr als zehn Millionen Euro hat die Staatsanwaltschaft Hannover fünf Männer und eine Frau angeklagt.

Angeklagte sollen Scheinrechnungen erstellt haben

Dem Ex-Geschäftsführer des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) in Hannover, zwei seiner Assistenten und einer Ehefrau sowie dem Inhaber einer Sicherheitsfirma und seinem Berater werden Untreue und Betrug in besonders schwerem Fall vorgeworfen, teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Für das Betreiben und Bewachen von insgesamt zehn Flüchtlingsheimen sollen Scheinrechnungen erstellt sowie die Bezahlungen berechtigter Rechnungen auf Privatkonten umgeleitet worden sein. dpa