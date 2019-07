Medizinerausbildung soll ohne die TU starten

Ein Medizinstudent führt in der Charité bei der Übung "Simulierte Rettungsstelle" eine Notfallversorgung an einem Dummy durch. Niedersachsens Landesregierung will mehr Medizin-Studienplätze schaffen, auch durch eine Kooperation Göttingens mit Braunschweig.

Beim geplanten „Klinischen Campus“ der Universitätsmedizin Göttingen in Braunschweig sollte für die TU Braunschweig eine Beteiligungsmöglichkeit festgeschrieben werden. Darauf drängen Abgeordnete der Region. „Wenn man sich näher damit befasst, was noch alles ungeklärt ist am Medizin-Campus Braunschweig, drängt sich schon die Frage auf, warum die TU nicht schon viel früher in ein Konzept der Medizinausbildung in Braunschweig einbezogen worden ist“, sagte die FDP-Wissenschaftspolitikerin im Landtag, Susanne Schütz, unserer Zeitung.

Abwanderung verhindern

Mit einem „Klinischen Campus Braunschweig“ der Universitätsmedizin Göttingen am Klinikum Braunschweig sollten „mindestens 60 Studierende pro Jahr“ nach dem ersten Studienabschnitt in Göttingen in Braunschweig ihr klinische Studium absolvieren. Für das Land und Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) geht es politisch darum, mehr Medizin-Studienplätze zu schaffen. Die Uni Göttingen will Teilstudienplätze in Vollstudienplätze umwandeln und damit ihren Medizin-Studenten bessere Perspektiven bieten. Der Göttinger Universitätsmediziner und Vorstandssprecher Heyo Kroemer hatte bei einer Anhörung im zuständigen Ausschuss des Landtags gesagt, Göttingen habe eigentlich bei der Medizinerausbildung mit Bremen kooperieren wollen. Aber die frühere niedersächsische Wissenschaftsministerin Gabriele Heinen-Kljajic (Grüne) habe ihren Wahlkreis eben in Braunschweig gehabt. Kroemer hatte allerdings auch betont, das Klinikum eigne sich in herausragender Weise als Partner. Verhindert werden soll, dass die Studenten nach dem ersten Studienabschnitt in andere Bundesländer wechseln.

An der TU Braunschweig kann man Medizin nicht studieren, und auch von einem neuen Medizin-Studiengang dort ist nicht die Rede. Stattdessen stellte sich die Hochschule hinter das Projekt der Göttinger mit dem Klinikum, bat aber darum, in die geplante Medizinerausbildung „eingebunden“ zu werden. Die TU verfüge in der Pharmazie, Psychologie, Medizininformatik und Mikrobiologie über herausragende Lehr- und Forschungskapazitäten, heißt es in einer Stellungnahme der TU an den Wissenschaftsausschuss des Landtags. „Es scheint daher besonders geboten, die TU Braunschweig in die Medizinerausbildung einzubinden“, so die Stellungnahme der Hochschule weiter. Im neugefassten Hochschulgesetz ist das nicht vorgesehen.

Fragenliste an die Regierung

Die FDP-Abgeordnete Schütz fordert zu dem Projekt eine Unterrichtung durch die Landesregierung, die FDP hat dazu eine Fragenliste erarbeitet. Ein Problem laut Schütz: Die Studierenden werden weiter in Göttingen eingeschrieben sein und gehören damit nicht zum Studentenwerk OstNiedersachsen. Unklar sei auch, welche Art von Lehrveranstaltungen in welchen Räumen des Klinikums stattfinden sollten. Weiter regt die FDP nachdrücklich eine „Öffnung der Kooperation“ an – Klinikum und TU arbeiteten schließlich schon jetzt zusammen, die TU habe außerdem vielfältige Kontakte zu außeruniversitären Forschungseinrichtungen auch im Bereich Bio- und Medizinforschung. Für die TU machte sich unter anderem der Peiner CDU-Landtagsabgeordnete Christoph Plett stark. „Es gibt keinen Grund, die TU außen vor zu lassen“, sagte auch die SPD-Abgeordnete Annette Schütze aus Braunschweig bei einer Anhörung. Doch Thümler geht es erst einmal um den Start 2020/2021. „Die geplante Kooperation der Universitätsmedizin Göttingen und des Klinikum Braunschweig ist ein wichtiger Baustein im Hinblick auf den Ausbau der Medizinstudienplätze und damit für die künftige medizinische Versorgung in Niedersachsen“, sagte der Minister unserer Zeitung. Ziel sei es deshalb, so zügig wie möglich den ersten Studierenden die Möglichkeit zu geben, den klinischen Teil ihrer Ausbildung in Braunschweig zu absolvieren. „Über mögliche Weiterentwicklungen dieses Modells wird nach der hoffentlich erfolgreichen Startphase zu reden sein“, so der Minister.

TU bietet Gespräche an

„Die Technische Universität Braunschweig begrüßt es, dass aus Teilstudienplätzen für Medizinstudenten aus Göttingen Vollstudienplätze in unserer Stadt geschaffen werden“, erklärte ein Sprecher am Dienstag. Man verfolge weiterhin eine enge Kooperation in Forschung und Lehre mit dem Städtischen Klinikum Braunschweig. „Wir freuen uns darauf, mit der Universitätsmedizin Göttingen ins Gespräch zu kommen und die Zusammenarbeit auszudehnen,“ so der Sprecher.

Auch die SPD-Wissenschaftspolitikerin Silke Lesemann sagte unserer Zeitung, es steht außer Frage, dass es in Braunschweig eine „interessante Landschaft“ gebe. „Die Medizinerausbildung ist aber nochmal etwas anderes.“ Aus ihrer Sicht ist es sinnvoll, die Partnerschaft zunächst wie geplant anzugehen. Das Hochschulgesetz sei ja nicht in Stein gemeißelt.