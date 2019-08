A2 in Hannover: Polizei ertappt 123 Lkw bei unerlaubtem Überholen

Bei einer Kontrolle an einer Baustelle auf der stau- und unfallträchtigen Autobahn 2 in Hannover hat die Polizei 123 Lkw-Fahrer beim unerlaubten Überholen ertappt. Alle der Fahrer hätten am Donnerstag gegen das Überholverbot verstoßen, um im Stau vor einer Baustelle schneller voranzukommen, teilte die Polizei am Freitag mit.

Unfälle an Stauenden Hauptgrund für schwere Unfälle

Unfälle an Stauenden vor allem mit der Beteiligung von Lastzügen sind einer der Hauptgründe für die hohe Zahl an Kollisionen auf der Ost-West-Autobahn, wobei es jedes Jahr zahlreiche Schwerverletzte und Tote gibt. Auf die bei der zweieinhalbstündigen Kontrolle ertappten Fahrer kommen ein Bußgeld von bis zu 70 Euro und ein Punkt in Flensburg zu. dpa