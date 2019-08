Migrationsbeauftragte zum Schächten: Religionsfreiheit wahren

Hannover. Migrationsbeauftragte Doris Schröder-Köpf erklärte am Freitag in Hannover, dass die Religionsfreiheit gewahrt bleiben müsse.

In der Diskussion über ein Verbot ritueller Schlachtungen von Tieren ohne Betäubung hat sich jetzt auch die niedersächsische Migrationsbeauftragte Doris Schröder-Köpf (SPD) zu Wort gemeldet. Sie erklärte am Freitag in Hannover, dass die Religionsfreiheit gewahrt bleiben müsse.

„Die Ausnahmeregelungen für das kontrollierte Schächten von maximal 200 Tieren in Niedersachsen hat sich als streng überwachte Praxis bewährt, die die Religionsfreiheit sichert.“

Kein Grund an Regelung etwas zu ändern

Schröder-Köpf sagte, die Wahrung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes in Bezug auf den Tierschutz sei im Sinne der Rechtsordnung geregelt und werde stets mit Bedacht abgewogen. Sie sehe deshalb keinen Grund, an der bisherigen Ausnahmeregelung etwas zu ändern.

Ausgelöst hatte die Diskussion ein am Mittwoch beschlossener Antrag der CDU-Fraktion im Landtag von Hannover, das Schächten ganz zu verbieten. Auch bei rituellen Schlachtungen aus religiösen Gründen dürfe das Tierwohl nicht in den Hintergrund treten, sagte der Fraktionsvorsitzende Dirk Toepffer. Anlass war das zu Ende gegangene islamische Opferfest. Dafür besaß ein Schlachtbetrieb in Niedersachsen eine Ausnahmegenehmigung zum Schächten von höchstens 200 Schafen.

Juden lehnen Verbot ab

Insbesondere Vertreter der Juden lehnten ein Verbot mit der Begründung ab, dass im Judentum der Verzehr nicht geschächteter Tiere verboten sei. Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, hatte zudem darauf verwiesen, dass die AfD bereits im vergangenen Jahr gefordert habe, keine Ausnahmegenehmigungen mehr zu erteilen. Schuster sprach von einer „unsäglichen Allianz“. dpa