Landkreis Verden: Rinderstall abgebrannt - Viele Tiere verendet

Feuerwehrleute stehen bei einem Feuer in einem Rinderstall vor den rauchenden Trümmern. Bei dem Brand sind zahlreiche Tiere verendet. Ein Mitarbeiter des betroffenen Betriebs wurde verletzt, wie die Kreisfeuerwehr Verden mitteilte.

Holtum auf der Geest. In dem Rinderstall waren auch Kälber untergebracht. 100 Einsatzkräfte waren vor Ort. Eine Bundesstraße musste gesperrt werden.

100 Einsatzkräfte – bis zu 40 tote Tiere

Da in dem Rinderstall auch Kälber untergebracht waren, war am Nachmittag noch unklar, wie viele Tiere genau starben. Ersten Schätzungen zufolge war mit 30 bis 40 toten Tieren zu rechnen. Als die Feuerwehr am Samstagnachmittag eintraf, hatte der Brand bereits auf einem weiteren Stall übergegriffen. Die Bundesstraße 215 wurde wegen der Rauchentwicklung gesperrt. Rund 100 Einsatzkräfte waren vor Ort. dpa