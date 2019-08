Lies fordert bis Ende des Jahres Plan für Asse-Räumung

Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) hat mehr Transparenz in Sachen Asse gefordert. Noch immer gebe es oft Verunsicherung statt Klarheit. „Was ich in diesem Jahr erwarte, ist ein Gesamtplan für die Rückholung“, sagte Lies am Montag unserer Zeitung. Jeder einzelne Schritt dazu müsse in...