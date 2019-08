Kein Hebammen-Studium in der Region

Ein fünf Tage altes Mädchen wird von einer Hebamme im Klinikum Neustadt am Rübenberge in der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe in den Armen gehalten. Nach Vorgaben der EU und des Bundes reformiert auch Niedersachsen die Hebammen-Ausbildung.

Bei der Akademisierung der Hebammenausbildung sollen Hochschulen in Osnabrück, Hannover, Göttingen sowie Oldenburg zum Zuge kommen. Entsprechende Pläne stellte Niedersachsens Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) am Mittwoch vor. „Der Fachkräftebedarf ist erheblich“, sagte Thümler.

Nach einer Richtlinie der EU muss auch Niedersachsen bis 2020 eine Akademisierung der Hebammen-Ausbildung auf den Weg bringen. Der Bund hat eine entsprechende Reform eingeleitet. Das Bachelor-Studium werde wegen der zahlreichen Praxiselemente sieben bis acht Semester dauern, so Thümler.

Die Landesregierung hatte angekündigt, weitere 140 Studienanfängerplätze an bis zu vier Standorten zu schaffen. Die Hochschule Osnabrück bietet bereits einen Studiengang mit 45 Plätzen an („Midwifery“). Niedersachsen schafft damit laut Thümler 185 staatliche Anfängerplätze. Start soll zum Wintersemester 2020/2021 sein. Entscheidend sei dabei, dass bereits Erfahrungen mit einem akademischen Angebot vorlägen, hatte eine Sprecherin des Ministeriums im Vorfeld zu den neuen Standorten erklärt. Bisher läuft die Ausbildung der Hebammen an Fachschulen. Sie sollen allerdings noch mindestens bis Ende 2021 Interessenten aufnehmen können.

Man habe die Region Braunschweig mit der „Ostfalia“ weiter im Auge, versicherte Thümler. Die Ostfalia sei „aus dem Stand heraus“ nicht in der Lage, das bereits zu realisieren. Landtagsabgeordnete der Region hatten sich für eine akademische Ausbildung an der Ostfalia starkgemacht. Auch der niedersächsische Hebammenverband hatte sich für einen fünften Studiengang beispielsweise in der Region Braunschweig starkgemacht. Diese Möglichkeit besteht laut Thümler weiter. „Es ist eine große Herausforderung, das akademische Personal für die Lehre zu gewinnen“, so Thümler. Er betonte, dass die Akademisierung vorgegeben worden sei und „kein Allheimittel“ sei. Voraussetzung für das Studium seien Abitur, Fachabitur oder eine entsprechende Berufsausbildung.