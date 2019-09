Lehrte: Nach Totschlag müssen Täter neun Jahre ins Gefängnis

Hildesheim. Mindestens einer der beiden Täter sprang laut Anklage mit beiden Füßen auf den Brustkorb des Opfers, das an seinen Verletzungen starb.

Gut sieben Monate nach dem gewaltsamen Tod eines 34-Jährigen in Lehrte in der Region Hannover sind die beiden Täter zu jeweils neun Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das Urteil des Landgerichts Hildesheim erging wegen Totschlags und versuchten Totschlags, wie ein Sprecher des Gerichts am Donnerstag sagte. Die Verurteilten hatten einen weiteren Mann schwer verletzt.

Die Männer waren bei der Tat betrunken

Die Kammer sei bei beiden Männern im Alter von 21 und 23 Jahren wegen ihres Alkoholkonsums von verminderter Schuldfähigkeit ausgegangen. Für den 21-Jährigen sei zur Tatzeit ein Alkoholgehalt im Blut von 2,9 Promille errechnet worden, im Falle des Älteren seien es 2,1 Promille gewesen.

Der Vorsitzende Richter sprach nach Angaben des Sprechers von einer „ganz außergewöhnlichen Brutalität“. Strafmildernd habe sich das Geständnis der Männer ausgewirkt, strafverschärfend wiederum die erheblichen Verletzungen der Opfer. Die Verurteilten hatten den 34-Jährigen nach Überzeugung des Gerichts Ende Januar nach einem Streit und reichlich Wodka in einer Unterkunft für Leiharbeiter getötet. Einen 41-Jährigen verletzten sie mit Schlägen und Tritten.

Auf den Brustkorb des Mannes gesprungen

Auch auf den 34-Jährigen schlugen und traten sie demnach ein, brachen ihm die Nase und schlugen seinen Kopf mehrfach gegen einen Kühlschrank. Mindestens einmal sprang der 23-Jährige zudem laut Anklage mit beiden Füßen auf den Brustkorb des Opfers. Der 34-Jährige starb an seinen Verletzungen.