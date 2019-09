Göttinger Arzt erhält gut eine Million Euro Schadenersatz

Braunschweig. Wegen des Organspendeskandals saß ein Arzt in Haft und ihm entging ein Jobangebot. Der Mann klagte auf Schadenersatz – erfolgreich.

Das Land Niedersachsen muss einem Chirurgen rund 1,1 Millionen Euro Schadenersatz zahlen. Zu diesem Urteil kam das Landgericht Braunschweig am Freitag. Der 51-jährige Arzt war vor dem Vorwurf des elffachen versuchten Totschlags im Zuge des Transplantationsskandals 2012 in Untersuchungshaft genommen worden.

Laut damaliger Anklage soll er medizinische Daten von Patienten manipuliert haben, damit diese schneller ein Spenderorgan bekommen. Von diesem Vorwurf war er freigesprochen worden.

Weil ihm in der Zeit der Untersuchungshaft jedoch eine mit 50.000 Dollar dotierte Stelle als Chefarzt in einer jordanischen Klinik in Aussicht gestanden hätte, hatte er das Land Niedersachsen verklagt.