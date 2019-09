Niedersachsen muss 1,1 Millionen Euro Schadenersatz zahlen

Im Schadenersatzprozess zwischen dem Land Niedersachsen und einem 51-jährigen Transplantationschirurgen aus Göttingen hat die 7. Zivilkammer des Landgerichtes Braunschweig jetzt ein Urteil gefällt: Das Land Niedersachsen muss dem Arzt 1,08 Millionen Euro bezahlen, als Wiedergutmachung dafür, dass er elf Monate wohl zu Unrecht in Untersuchungshaft gesessen hat und ihm in dieser Zeit eine Stelle als Chefarzt entgangen ist.

2011 war der Chirurg wegen elffachem versuchten Totschlag und dreifacher Körperverletzung angeklagt worden und hatte daraufhin seine Stelle als Oberarzt am Universitätsklinikum in Göttingen verloren. Damals soll er die Daten von Patienten manipuliert haben, damit diese auf der Transplantationsliste weiter nach oben rutschen. Das hatten ihm die Richter nachweisen können, für sie sei aber ebenso erwiesen gewesen, dass die falschen Angaben keinem anderen Patienten das Leben gekostet hätten. Außerdem habe die Manipulation zum Tatzeitpunkt nicht unter Strafe gestanden.

Gegen die Zahlung einer Kaution in Höhe von 500.000 Euro war der der 51-Jährige aus der Haft freigekommen, hatte jedoch seinen Reisepass abgeben müssen. 2015 war er dann endgültig freigesprochen worden – und hatte anschließend auf rund 1,2 Millionen Euro Schadenersatz geklagt. In der Zeit seiner Haft hätte er nämlich eine Stelle als Chefarzt in einer jordanischen Klinik übernehmen können, 50.000 Dollar pro Monat hätte man ihm dort nach eigener Aussage gezahlt. Ein Arbeitsvertrag sei bei Haftantritt bereits mündlich und per Handschlag geschlossen gewesen.

Das habe laut Gericht nun auch ein Zeuge bestätigt. Der Angestellte der besagten Klinik in Jordanien sei bei den Verhandlungen dabei gewesen und habe auch über die Höhe der ausgemachten Bezahlung Bescheid gewusst. Diese sei nach Aussage des Zeugen deshalb so hoch gewesen, weil kein vergleichsweise qualifiziertes Personal zur Verfügung stand und die Klinik Transplantationen auch für Patienten aus den umliegenden Staaten habe durchführen müssen. Die Kammer sah es ebenfalls als erwiesen an, dass der Kläger aufgrund des medialen Aufsehens auf dem Feld der Transplantationsmedizin in Deutschland keine Stelle mehr bekommen hätte. Dass er aufgrund seines entgangenen Gewinns deshalb entschädigt werden sollte, stand bereits vor Verkündung des Urteils fest. Lediglich wie hoch die Summe ausfallen wird, war bis zur Urteilsverkündung unklar gewesen.

Freigestellt wurde der 51-jährige Chirurg darüber hinaus von der Verpflichtung, seinem Bruder 80.000 Euro Zinsen zurückzuzahlen. Dieser hatte sich die nötigen 500.000 Euro für die Kautionszahlung von einem Geschäftsmann geliehen. Ein für das Gericht nachvollziehbarer Hergang, wie es in der Urteilsbegründung hieß. Der Kläger selbst habe zum Zeitpunkt seiner Haft nämlich kein Darlehen aufnehmen dürfen, da gegen ihn ein Ermittlungsverfahren lief. Später habe der Bruder des Klägers das Geld zwar zurückerstattet bekommen, die Zinsen über acht Prozent habe er jedoch dem 51-jährigen Arzt in Rechnung gestellt. Dieser wiederum habe die Kosten vor Gericht geltend gemacht – mit Erfolg. Auch die Zinsen würden laut Gericht dem Entschädigungsanspruch unterliegen. Die Klage auf Erstattung der Rechtsanwaltskosten sowie der Kosten für eine erfolglose Verfassungsbeschwerde, die der Kläger wegen seiner Inhaftierung gestellt hatte, wurde von der Kammer hingegen abgewiesen.