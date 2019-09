Eine Wildkatze (Felis silvestris) klettert im Wildkatzengehege vom NABU Niedersachsen im Harz. In Niedersachsens Wäldern breiten sich Wildkatzen immer weiter aus. Im Nordosten des Bundeslandes konnten in diesem Jahr neue Bestände der Raubtiere nachgewiesen werden.

Hannover. Die Tiere stehen auf der Roten Liste der bedrohten Arten und waren in Niedersachsen fast ausgestorben. Experten vermuten das es 2020 noch mehr werden.

Wildkatzen breiten sich in Niedersachsen aus

In Niedersachsens Wäldern breiten sich Wildkatzen immer weiter aus. Im Nordosten des Bundeslandes konnten in diesem Jahr neue Bestände der Raubtiere nachgewiesen werden. „Die Ausbreitung findet jetzt statt, nächstes Jahr werden es wohl noch mehr sein“, sagte Andrea Krug vom Bund für Umwelt- und Naturschutz (Bund).

Es wurden Haare an Lockstöcken entdeckt

Nachgewiesen wurden die neuen Bestände mit sogenannten Lockstöcken, die von Januar bis April in ausgewählten Wäldern aufgestellt und mit Baldrian präpariert worden waren. Da der Geruch dem Sexuallockstoff der Wildkatzen ähnelt, reiben sich die Tiere an ihnen und hinterlassen Haarspuren. So konnten etwa im Landkreis Lüchow-Dannenberg mindestens neun Katzen nachgewiesen werden. Im Vorjahr war es nur ein Exemplar. „Wenn Katzen da sind, dann werden sie da auch rangehen“, erklärte Krug.

Wildkatze steht auf der Roten Liste

Die Wildkatze steht auf der Roten Liste der bedrohten Arten und war nach Krugs Angaben in Niedersachsen fast ausgestorben. Auch wenn sich die Population erholt, sterben viele der Tiere nach wie vor im Straßenverkehr. dpa