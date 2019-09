Die CDU will endlich Hannovers Rathaus erobern

Im Wahlkampf: Eckhard Scholz will Oberbürgermeister in Hannover werden.

Wie er da so steht auf dem kleinen Wochenmarkt im Zooviertel der Landeshauptstadt, wirkt der Kandidat wirklich wie „ein Typ, mit dem man reden kann“. So heißt es jedenfalls auf der Webseite von Eckhard Scholz. Der frühere VW-Manager soll schaffen, woran alle anderen scheiterten: Scholz soll für die CDU das Rathaus von Hannover erobern. Rote Rosen haben dabei nichts zu suchen, soviel ist klar.

„Neustart“ heißt das Motto der Kampagne, der schon bei seiner Kandidaten-Präsentation im CDU-Haus aufzählte, was sich alles ändern muss in Hannover. Als Sofortprogramm für die Stadt nannte Scholz da eine bürgerfreundliche Verwaltung, Mobilität und Klimaschutz, Sicherheit, Familie und Kultur. Das war im Juni und klang noch vergleichsweise analytisch. Seitdem scheint Scholz ziemlich herumgekommen zu sein in der Stadt und noch mal einiges gehört zu haben. Spricht man ihn am CDU-Wahlkampfstand an, der nah an dem Wochenmarkt platziert ist, sprudelt es aus Scholz fast heraus. „Das Bauamt ist ein Riesenthema“, sagt Scholz sofort, nachdem er mehr Bürgernähe in der Stadtverwaltung angemahnt hat. In Fachbehörden im Umland kursieren in der Tat seit langem Geschichten wie die, dass sich kaffeetrinkende Mitarbeiter der Baubehörden bei Anrufen schon mal als abwesend verleugnen lassen. Mag sein, mag nicht sein.

Sicherheit, Verkehr, Umwelt

„Öffentliche Orte wurden aufgegeben“, sagt Scholz zum Thema Sicherheit in der Stadt. Das betrifft die Drogenszene am Steintor, die Obdachlosen hinter dem Bahnhof, die Alkoholkranken, viele von ihnen gestrandet aus Osteuropa. Die Jüngeren interessierten sich sehr für Verkehrs- und Umweltthemen, berichtet Scholz. Obwohl die AfD einen Ex-Generalleutnant als OB-Kandidaten aufgeboten hat, hat Scholz beim Thema Sicherheit keine Anstalten gemacht, einen harten Kurs zu fahren. Er sei gegen Verbote und auch gegen Ausgrenzung, hat er betont. „Ordnung und Fürsorge gehören zusammen“, heißt es in seinem Kurzprogramm zum Punkt Sicherheit. „Ich will eine Verdopplung der Mitarbeiter des Ordnungsdienstes und klare Sanktionen sowie einen stärkeren Fokus auf soziale Belange“, sagt Scholz zu dem Thema. Der frühere Manager wirbt auch für ein Verdreifachen der Investitionen in Radwege, für die „grüne“ Welle und für Car-Sharing. Es gibt also durchaus Überschneidungen zur Konkurrenz. Die SPD schickt ihren früheren Kämmerer im Rathaus, Marc Hansmann, ins Rennen. Auch Hansmann gibt sich als Macher-Typ. Die Grünen wiederum haben ihren Hannoveraner Landtagsabgeordneten Belit Onay aufgestellt. Alle gelten als respektable Kandidaten - auch wenn die Grünen wie die CDU lieber mit einer Frau angetreten wären.

Sechs Jahre war Scholz Chef von VW Nutzfahrzeuge in Hannover, einem der großen Unternehmen in der Stadt. Scholz ließ sich beim Karneval sehen und bei den Schützen auch. Bei seiner Vorstellung beschrieb er sich als Familienmenschen aus einfachen Verhältnissen. Geboren in Königslutter, studierte Scholz an der TU Braunschweig, war als Entwicklungsingenieur bei VW in Wolfsburg und als Entwicklungsvorstand bei der VW-Tochter Skoda. Ein großes Unternehmen und eine Verwaltung mit 14 000 Mitarbeitern seien gar nicht so verschieden, hat Scholz zu seiner Qualifikation als möglicher Rathauschef gesagt. Ein CDU-Logo findet sich auf seinen Plakaten nicht, auch Mitglied ist Scholz nicht. Das soll wohl auch seine Unabhängigkeit unterstreichen. „Ein bisschen blass“, heißt es bei Beobachtern des Wahlkampfs, allerdings sei Scholz auch noch nicht durch große Fettnäpfe aufgefallen. Einen internen Auftritt als Redner beim Sommerempfang der CDU-Landtagsfraktion setzte Scholz zwar in den Sand. Sowas könne passieren, hieß es bei der CDU.

Ein Braunschweiger für Hannover?

Dass sich die Zeiten geändert haben, weiß man auch bei der einst so siegessicheren SPD. Über Jahrzehnte saß ihr OB Herbert Schmalstieg im Rathaus, später zog Stephan Weil als Oberbürgermeister die Fäden. Der Weil-Nachfolger Stefan Schostok verstrickte sich in Machtkämpfe und eine Zulagen-Affäre für seine rechte Hand im Rathaus und trat ab. Die örtliche SPD machte in der Affäre eine mindestens ebenso schlechte Figur wie Schostok. Kommt jetzt die Rechnung?

Der Verlust Hannovers wäre ein schwerer Schlag für die Partei. Gewählt wird am 27. Oktober, dann folgt falls nötig eine Stichwahl. Doch wer siegen wird, gilt derzeit als völlig offen. „Jetzt muss sogar ein Braunschweiger einspringen“, hatte Hannovers SPD-Chef Alptekin Kirci über Scholz gespottet, der mit seiner Frau in Braunschweig lebt. Scholz hatte angekündigt, als OB-Kandidat natürlich auch in Hannover Quartier zu beziehen. Doch die Stadt hat spürbar ganz andere Sorgen.