Neue „Sicherheitsteams“ für Niedersachsens Justiz

Ein Justizbeamter nimmt einem Angeklagten im Gerichtssaal des Landgerichtes in Bückeburg die Handschellen ab. Justizministerin Barbara Havliza legte nun ein Konzept für mehr Sicherheit in Gerichten und Staatsanwaltschaften vor.

Mit einem „Aktionsplan Sicherheit“ sollen Niedersachsens Gerichte und Staatsanwaltschaften besser geschützt werden. Kernpunkte sind mehr Personal, neue „Regionale Sicherheitsteams“ und Aufgabenveränderungen. Das geht aus dem Konzept des Landes hervor.

„Die Zeiten, in denen unsere Wachtmeisterinnen und Wachtmeister überwiegend „sicherheitsfremde“ Aufgaben übernehmen konnten, sind vorbei. Wir wollen die Kontrolldichte in unseren Gerichten und Staatsanwaltschaften weiter deutlich steigern“, erklärte Justizministerin Barbara Havliza (CDU). Zuvor hatte die Ministerin die Pläne im zuständigen Ausschuss des Landtags vor den Abgeordneten erläutert.

Das bestehende zentrale „Einsatzteam Niedersachsen“ mit speziell ausgebildeten Wachtmeistern - so etwa beim Abu Walaa-Prozess in Celle im Einsatz - soll um regionale Sicherheitsteams ergänzt werden. Sie sollen an den Landgerichten eingerichtet und im jeweiligen Gerichtsbezirk eingesetzt werden. „Dank dieser mobilen Sicherheitsteams sind künftig auch die kleineren Amtsgerichte in der Lage, regelmäßig und deutlich häufiger anlassunabhängige Kontrollen durchzuführen“, erklärte Havliza.

Mit einer Reform der Ausbildung sollen Justizwachtmeister von Aufgaben wie Aktentransport oder Hausmeisterarbeiten befreit werden. Künftig liegt der Schwerpunkt auf Sicherheit und dem Vorführen von Angeklagten. Unter anderem werde auch das richtige Verhalten bei Geiselnahmen gelehrt, hieß es. Im Landeshaushalt 2020 sollen auch erhöhte Mittel für Scanner, Detektoren und Handsonden sowie mobile Durchsuchungskabinen zur Verfügung stehen. Auch weitere 28 Stellen für Justizwachtmeister sind 2020 vorgesehen. Beim Landgericht Oldenburg ist laut einer Mitteilung des Gerichts dank zusätzlicher Planstellen 2019 sowie der Pläne für 2020 seit Anfang September bereits ein Vierer-Team im Einsatz. Beim Landgericht Braunschweig hieß es auf Anfrage, auch dort sei Mitte September ein regionales Team eingerichtet werden. Dadurch können nach Einschätzung des Gerichts die Kontrollen auch am Landgericht selbst noch einmal deutlich ausgeweitet werden. Und der Bedarf ist grundsätzlich da. Beim Amtsgericht Hannover waren beispielsweise bei Kontrollen von Januar bis März mehr als 80 Messer gefunden worden.

„Regionale Teams sind die richtige Idee, den Mangel zu verwalten, der sich seit vielen Jahren aufgebaut hat. Die noch wichtigere Idee wäre es aber, den bestehenden Mangel abzubauen“, erklärte der FDP-Justizpolitiker Marco Genthe. Davon sei im aktuellen Haushaltsplan des Ministeriums allerdings kaum etwas zu sehen. „Es bleibt dabei, dass nicht in allen Gerichten durchgängige Vollkontrollen möglich sind“, sagte Genthe unserer Zeitung.