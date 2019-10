Zeitzeuge Schimpf: „Noch heute höre ich die Schreie“

Tausende Bomben hagelten in der Nacht vom 14. auf den 15. Oktober 1944 auf Braunschweig. Die Innenstadt lag nach dem Angriff britischer Flugzeuge in Schutt und Asche. Der Braunschweiger Eckhard Schimpf hat diese Nacht als Kind gemeinsam mit seiner Mutter in einem Bunker miterlebt. Auf die schrecklichen Ereignisse blickt er am 15. Oktober beim Leserforum „Die Bombennacht in Braunschweig – 75 Jahre nach den verheerenden Bombardements“ unserer Zeitung zurück. Vorab spricht er im Interview über die Erlebnisse und die Zeit nach der Feuernacht.

Eckhard Schimpf bei einen Vortrag. Die Nacht vom 14. auf den 15. Oktober verbrachte er gemeinsam mit seiner Mutter im Bunker. Foto: Archivfoto: Joachim Mottl

Herr Schimpf, welche Erinnerungen haben Sie an die Nacht des Bombenangriffs während des Zweiten Weltkriegs?

In meinem Gedächtnis ist kein kompletter Erinnerungsfilm gespeichert. Aber es fluten eine Reihe von Szenen, Bildern, Eindrücken durch meinen Kopf . Noch heute. Ich sehe den Funkensturm vor mir, sehe Flammen hinter Fensterhöhlen, höre Kommandos, Schreie, Rufe. Ich sehe eine Frau mit zwei Kindern vor mir. Sie taumelten aus dem Dunkel der Stephanstraße auf uns zu. Blieben im flüssigen Asphalt stecken, zogen die Schuhe aus, fielen wieder hin und blieben liegen. Niemand kümmerte sich darum. Dann war ich an der Hand meiner Mutter schon an dieser Stelle vorbeigehastet.

Die Engländer hatten in jener Nacht ein exaktes Flächen-Bombardement auf Wohnviertel gestartet. 200.000 Bomben – eine schier unvorstellbare Zahl – explodierten in der Stadt. 200.000! Es entstand ein Feuersturm, der so stark war, dass Bretter und Möbelstücke durch die Luft wirbelten. Unser Bunker war vom Feuer eingeschlossen, so dass wir nach dem Ende das Angriffs nicht rauskonnten.

...und wie lange mussten Sie dort ausharren, bis sie gerettet wurden?

Wir rannten damals stets in den Sack-Bunker an der Schuhstraße; denn ich wohnte ab August 1944 gegenüber in der Hofapotheke. Im Sack-Bunker saßen wir wohl fünf Stunden, bis die Retter kamen und etwa 800 Menschen bargen. Und zwar durch eine Wassergasse. Das heißt: Es standen links und rechts der Straße auf unserem Fluchtweg in den Bürgerpark unzählige Feuerwehrleute und SS-Männer, die bogenförmig das Löschwasser über dieser Menschenschlange versprühten. So entkamen wir der Flammenhölle. Auch, weil jeder von uns am Bunkerausgang eine nasse Wolldecke über den Kopf gestülpt bekam. So kannte unsere Kleidung nicht Feuer fangen.

Später, als ich intensiv über den Bombenkrieg recherchiert habe, war mir klar, in welcher Erstickungsgefahr wir gesteckt hatten, wie auch die anderen 23.000 Menschen in den Innenstadtbunkern.

Nach dem Angriff vom 15. Oktober entstand dieses Foto mit dem Blick von der Ecke Radeklint/An der Petrikirche in Richtung Hinter Brüdern. Die Feuerwehr löschte noch die Brände, die Menschen gingen wieder zur Arbeit. In den Trümmerhaufen vorne links hat iemand das Straßenschild „Radeklint“ gesteckt. Foto: Archivfoto: / Heitefuß, Dieter

Welche Gedanken gingen Ihnen im Bunker durch den Kopf?

Das weiß ich nicht mehr. Ich spürte nur, dass die Luft im Bunker immer knapper wurde, weil der draußen tobende Feuersturm den Sauerstoff wegsog. Es wurde heiß und stickig. In unserer Koje wurde eine Frau ohnmächtig, eine andere betete, manche schluchzten.

Ihre Mutter hat versucht Sie zu beruhigen. Wie haben Sie ihre Mutter in dieser Nacht erlebt?

Ich erinnere mich nicht an irgendwelche Worte. Aber so lange meine Mutter neben mir saß, hatte ich keine Angst. Aber ich merkte dann irgendwann, dass auch sie plötzlich unruhig wurde, obwohl sie mir ständig beruhigend über den Kopf strich. Denn weil sich die eisernen Bunkertüren stundenlang nicht öffneten, ahnten wohl alle: Da draußen muss etwas Grauenhaftes geschehen sein.

Wie haben Sie die Tage nach der Zerstörung in Braunschweig miterlebt?

Verbrannte Leichen wurden aus den Kellern gezogen. Es wurde nicht hell über der Stadt. Es qualmte ja überall; denn die Schuttberge glimmten noch mindestens eine Woche lang. Hunderte Zwangsarbeiter schaufelten die Trümmer weg. Und in den Straßen war es so warm wie an einem Sommertag. Alles glühte ja noch.

Wie beeinflusste der Bombenangriff Ihr weiteres Leben?

Nicht diese Bombennacht allein, der ganze Krieg hat mich geprägt. Es gab etwa 1200 Mal Alarm in dieser Stadt. Das bedeutete jedes Mal: Flucht in irgendeinen Keller, in den Bunker, in einen Splittergraben. Immer waren Angst und Schrecken damit verbunden, obwohl natürlich nicht jedes Mal Bomben fielen! Sowas vergisst man nie. Das bleibt.

Sie haben vierzig Jahre nicht über die Erlebnisse gesprochen. Weshalb konnten sie nicht darüber reden?

Mir war diese Vergangenheit lange Zeit nicht wichtig. Es war bei uns zu Hause auch nie ein Thema. Die ganze Nazi-Zeit nicht. Jeder war froh, dass dieser Horror vorbei war. Meine Mutter sagte öfter: Andere, die aus Ostpreußen vor den Russen geflüchtet sind, haben viel Schlimmeres erlebt. So dachte ich auch.

...was war dann der Auslöser, dass Sie doch darüber sprechen möchten?

Den Anstoß, mich mit diesem Thema zu befassen, gab mein Zeitungs-Kollege Dieter Diestelmann. Er machte 1984 eine Beilage zur „Feuernacht“ und sagte: „Sie gehörten doch zu denen, die da im Bunker saßen und fast verreckt wären. Schreiben Sie doch mal was.“ Ich zierte mich erst. 100 Zeilen – so viel! Dann setzte ich mich hin, und ich konnte gar nicht wieder aufhören zu schreiben. Da merkte ich, wie viel aus dieser Schreckenszeit in meinem Kopf noch verborgen war. Und ich schrieb später mein Buch „Nachts als die Weihnachtsbäume kamen“ ruck-zuck in 12 Tagen runter. Die Erinnerungen waren nur verschüttet. Es brauchte wohl einen Anlass, um das Schweigen zu beenden.

Sie berichten als Zeitzeuge auf dem Leserforum von dem Bombenangriff. Weshalb ist das aus Ihrer Sicht wichtig?

Zeitzeugen sind wichtig, weil sie bestimmte Eindrücke wiederbeleben können. Das kann sehr anschaulich sein. Aber auch da gilt: Erinnerung ist – wie ich öfter mal sage – ein trügerischer Bursche!

Andererseits: Dass ich in einem bestimmten Bereich meiner Kinderzeit ein Zeitzeuge war, hat später dazu geführt, dass ich mich sehr intensiv mit Krieg und Nazizeit beschäftigt habe.

