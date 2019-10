An Niedersachsens Schulen unterrichten bald 500 Lehrer mehr

Ein Lehrer sitzt vor einem Smartboard im Biologie-Leistungskurs einer 13. Klasse an einer Integrierten Gesamtschule in Hannover.

Mit 1350 neu ausgeschriebenen Lehrerstellen zum zweiten Schulhalbjahr 2019/2020 will Niedersachsens Kultusministerium die Lage an den Schulen verbessern. „Ein erfolgreiches Einstellungsverfahren ist die Grundlage für eine ordentliche Unterrichtsversorgung“, erklärte Minister Grant Hendrik Tonne (SPD). Diese werde im laufenden Schuljahr voraussichtlich bei knapp unter 100 Prozent im Durchschnitt liegen.

Mit bislang 1789 neu eingestellten Lehrern seien bereits 94 Prozent der ausgeschriebenen 1900 Stellen besetzt, sagte Tonne zur Einstellungsrunde zum ersten Halbjahr. „Wir gehen derzeit davon aus, dass zirka 780 Lehrerinnen und Lehrer aus dem Dienst ausscheiden werden“, so Tonne weiter. „Mit den vorhandenen Stellen lässt sich also erneut ein positiver Saldo von deutlich über 500 Stellen plus für die Unterrichtsversorgung erzielen“, meinte Tonne zum zweiten Halbjahr. Auch zum ersten Halbjahr waren mehr Lehrer an die Schulen gekommen als ausscheiden. Insgesamt 62 Stellen, darunter 12 für das Programm „Schule Plus“ für Schulen in schwierigen Umfeldern, sind noch in der Reserve.

Zwar steigt der Stundenbedarf laut Ministerium durch die Inklusion weiter. Der landesweite Durchschnittswert der Unterrichtsversorgung – also das Verhältnis von „Ist-Stunden“ zu „Soll-Stunden“ – lag im vorigen Schuljahr aber mit 99,4 Prozent etwas niedriger als der Wert, mit dem das Land nun für das laufende Jahr rechnet. Allerdings bleiben Unterschiede zwischen den Schulformen erheblich. So liegen die Grundschulen wie auch die Gymnasien im Gesamtschnitt über 100 Prozent. „Deutliche Probleme“ gebe es aber an den Haupt-, Real- und Oberschulen, heißt es in einer Erklärung des Kultusministeriums. Deren Unterrichtsversorgung sei noch weit von den verkündeten nahezu 100 Prozent entfernt, heißt es auch in einer Erklärung des Verbandes Niedersächsischer Lehrkräfte. Der Verband begrüßt aber, dass der Schwerpunkt bei den Februar-Stellenausschreibungen bei den Ober-, Real- und Hauptschulen liege. „Der Minister verwaltet den Status quo und setzt darauf, dass sich Lehrer, Eltern und Schüler irgendwann mit der Situation abfinden“, kritisierte der FDP-Landtagsabgeordnete Björn Försterling. An den besser versorgten Grundschulen fehlen Musik- und Sportlehrer, an den Gymnasien Lehrer für Mathematik, Chemie und Physik.

Um die Lehrerausbildung zu steuern, gelten in Niedersachsen beim Studium auch „Zulassungsbeschränkungen in bestimmten Fächern“ für Gymnasien als denkbar. Das geht aus einem gemeinsamen Arbeitspapier von Kultus- und Wissenschaftsministerium hervor. Dort sind vorläufige Handlungsempfehlungen zum Sichern des Lehrernachwuchses zusammengefasst. Dazu zählen eine bereits angekündigte Imagekampagne, eine genauere Beratung von angehenden Lehramtsstudenten sowie ausreichend Studienplätze. Nach einer internen Bedarfsprognose müssen ab 2021 bis 2030 jeweils rund 2000 Vollzeit-Lehrer eingestellt werden. Debatte