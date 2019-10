Hannover. In der Rathausaffäre in Hannover verhandelt das Verwaltungsgericht über die Klage des ehemaligen Bürochefs von Ex-Oberbürgermeister Stefan Schostok.

Gericht prüft Rückforderung von Gehaltszulage in Rathausaffäre

In der Rathausaffäre in Hannover verhandelt das Verwaltungsgericht am Donnerstag (10.30 Uhr) über die Klage des ehemaligen Bürochefs von Ex-Oberbürgermeister Stefan Schostok (SPD) gegen eine Gehaltsrückforderung. Entschieden werden muss, ob der Spitzenbeamte ein unzulässiges Gehaltsplus von 50 000 Euro, wie von der Stadt Hannover verlangt, zurückzahlen muss. Der Ex-Bürochef wehrt sich gegen eine Rückzahlung und sagt, es handele sich um einen Ersatzanspruch wegen rechtswidriger Mehrarbeit. Zugleich muss das Gericht klären, ob der Beamte den Widerspruch gegen die Gehaltsrückforderung zu spät erhoben hat.

Anklage wegen schwerer Untreue

In der Rathausaffäre hatte die Staatsanwaltschaft Ende April Anklage wegen schwerer Untreue gegen Schostok , seinen damaligen Bürochef und den suspendierten Kultur- und früheren Personaldezernenten erhoben. Es geht um rund 64 000 Euro an Zuschlägen für Schostoks Bürochef und den früheren Feuerwehrchef. Schostok soll laut Anklage von der Unzulässigkeit der Zulagen erfahren haben, ohne deren Zahlung zu stoppen.

Am 27. Oktober wird ein neuer Oberbürgermeister in Hannover gewählt

Er hält sich für unschuldig, trat aber von seinem Amt zurück. Über einen Prozess hat das Landgericht Hannover weiterhin nicht entschieden, wie ein Sprecher sagte. Am 27. Oktober wird ein neuer Oberbürgermeister in Hannover gewählt.