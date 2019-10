Kommunalpolitiker unterstützen SPD-Duo Pistorius und Köpping

Kurz vor Ende der Kandidatentour für den SPD-Vorsitz haben über 40 Kommunalpolitiker einen Unterstützeraufruf für das Duo von Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius und Sachsens Integrationsministerin Petra Köpping gestartet. Der Aufruf unter dem Motto „Neue Kraft entsteht aus Nähe!“ betont die Notwendigkeit, dass die SPD kommunaler werden muss.

Bürgermeister und Landräte mehrerer Bundesländer unterzeichnen

Köpping und Pistorius hätten in ihren bisherigen Ämtern für starke Kommunen als Basis einer erfolgreichen SPD gekämpft und ständen für eine Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung. Zu den Unterzeichnern gehören Bürgermeister und Landräte aus mehreren Bundesländern.

Abstimmung beginnt am Montag

Seit Anfang September ziehen sieben Kandidatenduos durchs Land und stellen sich der SPD-Basis vor. Der Abschluss ist an diesem Samstag in München geplant. Die Mitgliederabstimmung beginnt dann am Montag. Nach dem Votum soll der SPD-Bundesparteitag Anfang Dezember in Berlin die Sieger bestätigen. dpa