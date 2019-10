Ein Einsatzfahrzeug der Polizei sichert während einer Evakuierung nach dem Fund einer mutmaßliche Fliegerbombe die Zufahrt zum Bahnhof. Nach der Evakuierung von rund 14.000 Menschen beginnen die Sondierungsarbeiten des Kampfmittelbeseitigungsdienst am Fundort der mutmaßlichen Fliegerbombe in der Nähe des Göttinger Schützenplatzes.

Göttingen. Wegen eines Bombenverdachts sind rund 14.000 Menschen in Göttingen seit dem frühen Samstagmorgen aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen.

Evakuierung wegen Bombenverdachts in Göttingen - Bahnhof gesperrt

Wegen eines Bombenverdachts sind rund 14.000 Menschen in Göttingen seit dem frühen Samstagmorgen aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen. „Bisher läuft alles sehr gut und ruhig ab“, sagte Stadtsprecher Dominik Kimyon am Samstag. Auch der Bahnhof wurde am Morgen evakuiert. Fernverkehrszüge fahren ohne Halt durch Göttingen. Ab 11.00 Uhr sollen dann keine Züge mehr durch die Stadt fahren. Über dem Sperrbereich gilt bis zum Abend ein Flugverbot.

Die Metronom-Verbindung zwischen Hannover und Göttingen endet in der Evakuierungszeit in Nörten-Hardenberg. Die Züge der Nordwestbahn zwischen Göttingen und Adelebsen werden durch Busse ersetzt.

Betroffene harren in einer Gesamtschule sowie in der Mensa der Uniklinik aus

Evakuiert wird ein Bereich 1000 Meter um den Fundort. Der Zeitplan werde derzeit eingehalten, sagte der Stadtsprecher. Viele nutzten bei dem Wetter die Zeit für einen Bummel in der Innenstadt oder für Ausflüge.

In einer Gesamtschule sowie in der Mensa der Uniklinik können die Betroffenen während der Arbeiten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes ausharren. Für Menschen mit Haustieren ist dort außerdem ein großes Zelt aufgestellt.

Bomben-Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg

Das verdächtige Objekt wurde in der vergangenen Woche bei Bauarbeiten gefunden. Der Kampfmittelräumdienst geht davon aus, dass es sich um einen Bomben-Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg handelt. Wenn sich der Verdacht bestätigt, kann der Kampfmittelbeseitigungsdienst erst im Laufe der Untersuchung entscheiden, ob die Bombe entschärft werden kann oder gesprengt werden muss. Die Experten können mit ihren Arbeiten beginnen, wenn die Evakuierung abgeschlossen ist. dpa