Sternfahrt der Landwirte führt quer durch Region

Aufgrund der Bewegung „Land schafft Verbindung“ werden am Dienstag bis zu 1000 Traktoren auch aus dem Braunschweiger Raum in Hannover erwartet. Während der An- und Abreise kann es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommen, wie die Polizei mitteilt.

Wann geht es los?

Am Dienstagmorgen, gegen 6.30 Uhr, soll einer der Traktoren-Konvois in Cremlingen/Destedt starten, der über die B1 durch Braunschweig fahren wird. Die geplante Route verläuft über die Helmstedter Straße zum Altewiekring, über den Rebenring weiter bis zum Rudolfplatz. Von dort fahren die Landwirte weiter über die Hildesheimer und Hannoversche Straße, bis sie Braunschweig in Richtung Vechelde verlassen.

Quer durch Braunschweig über den Kreis Peine nach Hannover

Ihr Weg wird sie dann weiter nach Hannover führen, wo sie 09.30 Uhr ankommen werden. Wenn die Traktoren am Nachmittag wieder zurückfahren, ist ebenso mit zum Teil erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Die Polizei wird die Trecker auf ihrer Strecke begleiten.

Trecker auch aus Gifhorn auf B 188 unterwegs

In Hannover und auf der B188 droht am Dienstag ein Verkehrschaos: In großem Stil wollen Bauern gegen den Status als „Sündenböcke“ protestieren. 1000 Trecker werden zur Demo erwartet. Großer Sammelpunkt ist morgens der Parkplatz am Gifhorner Mühlenmuseum . Die Polizei erwartet hier 250 Traktoren. Ab 7 Uhr geht es nach Hannover. Autofahrer müssen auf der B188 mit massiven Verkehrsbehinderungen rechnen. Die Polizei Gifhorn will mit mindestens zehn Beamten versuchen, die Lage zu kontrollieren.