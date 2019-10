SPD-Fraktion schließt Abgeordneten Beekhuis aus

Jochen Beekhuis (links) sitzt während einer Landtagssitzung in Hannover an seinem Platz. Die Landtagsfraktion schloss ihn nun aus der Fraktion aus.

Am Tag der Entscheidung war der Abgeordnete noch einmal in die Offensive gegangen. „Im Anhang sende ich Euch eine Stellungnahme meines Anwaltes zur Kenntnisnahme. Mit sozialdemokratischen Grüßen“, hatte Jochen Beekhuis die Mitglieder der SPD-Landtagsfraktion vor deren wöchentlichen Sitzung angemailt. „Jetzt geht es in die zweite Halbzeit“, sagte Beekhuis dann vor der Tür zum Fraktionssaal. Denn der Abgeordnete aus Wittmund will nun vor den Staatsgerichtshof ziehen.

Beekhuis war im Zuge eines großen Datenhacks in die Schlagzeilen geraten. Gehackt worden war auch ein Facebook-Account des Abgeordneten, der vor seiner Wahl in den Landtag 2017 das Wahlkreisbüro einer SPD-Bundestagsabgeordneten geleitet hatte. Stimmen die Vorwürfe, dann wurden Chats öffentlich, die Beekhuis gewiss nie in der Öffentlichkeit sehen wollte.

SPD: Kein Zweifel an Echtheit

In diesen Chats soll Beekhuis abfällige Bemerkungen gegen Homosexuelle, Frauen und Übergewichtige gemacht haben. Auch gegen Parteifreunde soll er intrigiert haben, darunter auch den parlamentarischen Fraktionsgeschäftsführer und engen Vertrauten von SPD-Fraktionschefin Johanne Modder, Wiard Siebels. Die SPD Weser-Ems richtete eine Untersuchungskommission ein. Die befand, dass es an der Echtheit der Chats keinen Zweifel gebe. Im Juni hatte der SPD-Bezirk Weser-Ems ein Ordnungsverfahren gegen Beekhuis angekündigt. Ziel: Parteiausschluss.

„Allgemein ist deutlich geworden, dass wir uns davon distanziert haben“, sagte Beekhuis nach der Sitzung zu den Chats. Doch eine inhaltliche Distanzierung fand nach Einschätzung der Fraktion nie statt. Der auch in der Kommunalpolitik aktive - und umstrittene - Abgeordnete fährt mit seinen Anwälten in seiner Verteidigung mehrgleisig: Die Chats seien illegal erlangt worden und schon daher nicht verwertbar. Es gebe auch keinerlei Beleg für die Echtheit, so das Beekhuis-Lager weiter. Im jüngsten neunseitigen Anwaltsschreiben ist von „pauschalen unbewiesenen behaupteten Beschuldigungen“ die Rede. Formulierungen wie „Hoch mit Rock, rein mit...“ seien Beekhuis unbekannt und nie verwendet worden. Derbe Sprache sei bei Tratsch und Lästereien außerdem nichts Ungewöhnliches, heißt es in dem Anwaltsschreiben weiter, „Sprachinquisition“ sei nicht angebracht. Das soll heißen: Selbst wenn die Äußerungen echt wären, taugten sie nicht für einen Ausschluss aus Partei und Fraktion. „Der Grund für den Ausschluss aus der SPD-Landtagsfraktion sind homophobe, sexistische und menschenfeindliche Äußerungen des Abgeordneten Beekhuis, die mit den Grundwerten unserer Partei und unserer Fraktion absolut nicht vereinbar sind“, heißt es dagegen in einer Erklärung Modders. Von den ihm vorgeworfenen Tatbeständen habe sich Beekhuis zu keinem Zeitpunkt – auch nicht im Rahmen des Ausschlussverfahrens – klar distanziert. „Wer weiß, wo er seinen Pimmel hat“ soll Beekhuis über einen Mann geschrieben haben. Die Chats sollen bis 2011 zurückgehen.

Beekhuis: „Regelrechte Hetzjagd“

„Führende Genossinnen und Genossen aus dem SPD-Bezirk Weser-Ems betreiben seit Wochen und Monaten eine regelrechte Hetzjagd gegen meine Person“, hatte Beekhuis am Montag erklärt. Bezirksvorsitzende dort ist ebenfalls Modder. Die Fraktion stimmte am Dienstag mit 48:1 für den Ausschluss - und dort sitzen nicht nur Bewunderer der Fraktionsvorsitzenden. Dass der Staatsgerichtshof der Fraktion das Recht auf den Ausschluss von Beekhuis abspricht, gilt als unwahrscheinlich. Das Landtagsmandat ist allerdings geschützt - und Beekhuis dürfte zunächst als Fraktionsloser geführt werden. Wechselabsichten zu einer anderen Fraktion hat er am Dienstag jedenfalls verneint.