Niedersachsens Landtag warnt vor Antisemitismus

Boris Pistorius (SPD), Innenminister von Niedersachsen, fordert Konsequenzen aus dem Angriff auf eine Synagoge in Halle. Der Landtag debattierte am Mittwoch über Antisemitismus.

Die erste Stunde der Debatte war ruhig geblieben, doch dann platzte dem AfD-Abgeordneten Jens Ahrends der Kragen. „Das ist vollkommen lächerlich und vollkommen falsch“, empörte sich Ahrends über Aussagen, die AfD sei geistiger „Brandstifter“ von Anschlägen wie in Halle. Am Ende gab es im Parlament aber nicht nur Einigkeit über eine Resolution des Landtags gegen Antisemitismus und Menschenverachtung. „Wir müssen mehr tun“, betonte CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer.

„Es ist 5 nach 12“, beschrieb Innenminister Boris Pistorius (SPD), der für Polizei und Verfassungsschutz zuständig ist, die Lage. Nach dem Angriff auf eine Synagoge in Halle und den Todesschüssen auf eine Passantin und einen Imbiss-Gast hatten die Innenminister von Bund und Ländern bereits auf einem Sondertreffen in Berlin über Konsequenzen beraten.

Hetze im Internet

„Der intensivere Austausch der Ermittlungsbehörden und des Verfassungsschutzes ist für die wirksame Bekämpfung des Extremismus essentiell“, hatte der Innenminister von Schleswig-Holstein, Hans-Joachim Grote (CDU), dort erklärt. Im Prinzip müssen man alle bisherigen Maßnahmen auf den Prüfstand stellen. „Es ist wichtig, dass aktuell weitere Strafverschärfungen im Bereich der Hasskriminalität von der Bundesregierung geprüft werden“, forderte Pistorius als Sprecher der SPD-Seite. Die Minister hatten sich unter anderem für einen besseren Schutz jüdischer Einrichtungen, eine engere Zusammenarbeit von Bund und Ländern bei der Internetauswertung und für Identitätsprüfungen auf Spiele-Plattformen ausgesprochen. „Die Identifizierbarkeit von denjenigen, die im Internet hinter anonymen Accounts Hass und Hetze verbreiten, muss beschleunigt und erleichtert werden“, sagte Pistorius nun im Landtag. SPD-Fraktionschefin Johanne Modder begrüßte die vom Bund angekündigte Verschärfung des sogenannten Netzwerkdurchsuchungsgesetzes. Es ist seit zwei Jahren in Kraft und soll Hasskriminalität in Netzwerken wie facebook, YouTube und twitter einschränken und unterbinden.

Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Anja Piel, wies in der Debatte auf die zunehmende Bedrohung des Braunschweiger Sprechers des „Bündnisses gegen Rechts“, David Janzen, hin. „Solange jeder unter einem Phantasienamen ein Konto eröffnen kann und wir darüber hinaus keine Auskünfte bekommen, wer sich dahinter verbirgt, können wir kaum etwas machen“, hatte der Leiter der Polizeiinspektion Braunschweig, Axel Werner, unserer Zeitung zum Thema Bedrohungen durch Rechtsextremisten in Netzwerken gesagt. Niedersachsens CDU-Fraktion hatte nach dem Angriff von Halle mehr Befugnisse für den Verfassungsschutz des Landes gefordert. Dieser sei unter der rot-grünen Landesregierung „kastriert“ worden, hieß es unter Berufung auf Einschätzungen aus Hessen. „Wir werden uns damit selbstverständlich auseinandersetzen“, sagte die SPD-Fraktionsvorsitzende Modder nun im Landtag. Vertreter der niedersächsischen Regierungsfraktionen SPD und CDU bekräftigten, dass die jüdischen Gemeinden in Niedersachsen mit mehr Geld vom Land rechnen könnten. Die Landesregierung hatte jüngst auch einen eigenen Antisemitismus-Beauftragten eingesetzt. Der AfD-Abgeordnete Ahrends sprach im Landtag mit Blick auf den Holocaust von einem „abscheulichen Verbrechen“.

Diskussion um AfD

Dass das Thema AfD in der Antisemitismus-Debatte einen Rolle spielen würde, war schon durch die Antragslage klar. Die AfD-Fraktion hatte eine eigene knappe Resolution gegen Antisemitismus vorgelegt, die anderen vier Fraktionen SPD, CDU, FDP und Grüne eine gemeinsame. Diese deutlich längere Erklärung fordert unter anderem, „mit aller Entschlossenheit gegen extremistische Bestrebungen“ vorzugehen. „Deutschland hat ein Problem mit dem Rechtsextremismus, auch mit dem Rechtsterrorismus“, sagte Pistorius im Landtag. „Ja, die AfD ist daran beteiligt“, sagte Pistorius zum gesellschaftlichen Klima. Der Innenminister bezog sich unter anderem auf tweets von AfD-Sympathisanten und Mitgliedern, die in Netzwerken geteilt würden. „Wer einer Partei beitritt, der trägt Verantwortung“, meinte CDU-Fraktionschef Toepffer. Niedersachsens AfD-Fraktion hatte es wiederholt abgelehnt, für Äußerungen von AfD-Spitzenpolitikern wie Alexander Gauland oder Björn Höcke in Mitverantwortung genommen zu werden. „Ich distanziere mich ausdrücklich von allen antisemitischen Äußerungen irgendwelcher Mitglieder meiner Partei““, sagte Ahrends. Doch welche genau damit gemeint sind, blieb offen. Und während die SPD hervorhob, dass von 129 antisemitischen Straftaten 2017 in Niedersachsen 120 dem „rechten Spektrum“ zuzuordnen seien, bezweifelt die AfD die Zahlen. Es gebe eine „Ausfüllanweisung“ an die Polizei, sagte Ahrends. Die Einigkeit ist also begrenzt.