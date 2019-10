Zum Wochenstart wird es in der Region deutlich kühler

In der kommenden Woche wird es in unserer Region deutlich kühler. Es kann ersten Frost geben.

Zum Wochenstart wird das Wetter in Niedersachsen und Bremen kälter. Auf der Rückseite einer Kaltfront strömt deutlich kühlere Luft ins Landesinnere. „Am Montag liegen die Höchstwerte um 12 Grad, es ist wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten“, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes am Sonntag. Von der Küste weiten sich in den Mittagsstunden Schauer ins Landesinnere aus. Der Wind weht schwach aus Norden, an der Küste böig.

Die Nacht zum Dienstag ist kurz vor der Frostgrenze

Die Nacht zum Dienstag wird mit Tiefstwerten von 2 bis 3 Grad spürbar kälter, es kann abseits der See auch zu leichtem Bodenfrost kommen. An der Nordsee bleibt es mit Tiefstwerten um 7 Grad milder. Am Dienstag wird es verbreitet sonnig, und es gibt kaum noch Schauer. Mit etwa 10 Grad bleiben die Tageshöchsttemperaturen noch zweistellig. Der Wind weht schwach.

Frost dann in der Nacht zu Mittwoch

Die Nacht zum Mittwoch wird klar und kalt mit leichtem Bodenfrost. Auch in der Luft ist Frost möglich. Die Tiefstwerte liegen bei minus 3 bis 1 Grad. An der See ist es etwas milder. Am Tag klettern die Temperaturen nur noch auf rund 7 bis maximal 10 Grad. Es weht ein schwacher Wind.