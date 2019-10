Nasser Oktober geht kühl und sonnig zu Ende

Ein kühler und vielerorts sonniger Reformationstag erwartet die Menschen in Niedersachsen und Bremen. Am Donnerstag rechnet der Deutsche Wetterdienst mit Höchstwerten um acht Grad. Der Wind weht demnach meist schwach aus Südost bis Ost. Die Nacht zum Freitag wird mancherorts frostig. In der Heide werden Temperaturen von minus vier Grad erwartet, auf den Inseln etwa vier Grad.

Oktober war sehr nass

Rückblickend gab der Deutsche Wetterdienst am Mittwoch bekannt, dass der Oktober in diesem Jahr zu nass war. Demnach fielen bundesweit im Schnitt mehr als 80 Liter Regen pro Quadratmeter – das war knapp eineinhalb Mal mehr Regen als es das Monatssoll vorsieht. Der meiste Niederschlag an einem Tag fiel im Oktober in Niedersachsen. In Bergen in der Lüneburger Heide wurden Mitte Oktober 52,4 Liter pro Quadratmeter Regen gemessen.

Hohe Durchschnittstemperatur

Nach der Statistik des Deutschen Wetterdiensts war der Oktober mit im Schnitt 10,9 Grad deutlich zu warm. Der Wert lag 1,9 Grad über der international gültigen Referenzperiode zwischen 1961 und 1990. In Niedersachsen lag die Durchschnittstemperatur bei 11,2 Grad, das Bundesland hatte 99 Sonnenstunden. dpa