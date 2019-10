Hannover: Mann läuft auf Gleise und wird von Zug erfasst

An einem Bahnhof in Hannover ist am Mittwoch ein Mann ums Leben gekommen. Der Vorfall ereignete sich am Messebahnhof Laatzen, der seitdem gesperrt ist.

Der Mann sei gegen 19.30 Uhr über die Gleise gelaufen und habe dann versucht, wieder auf den Bahnsteig zu klettern – sei dabei aber von einem Zug erfasst worden, teilte ein Polizeisprecher mit. Es werde von einem Unfall ausgegangen. Gegen 22 Uhr war der Notarzteinsatz beendet – und die Strecke zwischen Hannover und Göttingen wieder frei.

Viele Verspätungen und Ausfälle

Nach Angaben der DB Regio kam es wegen des Notarzteinsatzes am Mittwochabend zu erheblichen Verspätungen und auch Ausfällen.

Züge des Fernverkehrs würden umgeleitet und verspäteten sich um etwa 45 Minuten, teilte die Deutsche Bahn via Twitter mit. Der Mann wurde nach Angaben der Bundespolizei von einem Metronom-Zug erfasst, der von Göttingen nach Hannover unterwegs war. Die rund 600 Passagiere seien mit Ersatzbussen weiter zum Ziel gebracht worden. dpa