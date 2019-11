Toter Wolf bei Dörverden wurde nicht abgeschossen

Ein Wolf steht in einem Wildpark. In Niedersachsen wird über das Ausbreiten frei lebender Wölfe diskutiert.

Das Thema Wolf hält Niedersachsen weiter in Atem. „Der am vergangenen Mittwoch bei Dörverden aufgefundene Wolf ist entgegen erster Einschätzungen nicht durch Abschuss getötet worden“, erklärte eine Sprecherin des Landesumweltministeriums am Freitag. Das hätten erste Untersuchungen am Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin ergeben. Der Kadaver weise starke Bissverletzungen auf. Ist der tote Wolf der seit langem gesuchte „Rodewalder Rüde?“

Bei Dörverden im Landkreis Verden war auf einer Wiese ein toter Wolf gefunden worden. Nach erster Einschätzung sehe es nach einem illegalen Abschuss aus, hieß es zunächst. „So etwas ist nicht akzeptabel und kritisieren wir scharf“, hatte eine Sprecherin des Umweltministeriums zunächst erklärt.

Ist der Wolf der „Rodewalder Rüde“?

Die Lage stellte sich dann allerdings anders dar. Von einem illegalen Abschuss ist nicht mehr die Rede, Geschosspartikel fand man nicht. „Erkenntnisse über die Identität des toten Wolfes und gegebenen falls über das Tier, das die Bissverletzungen herbeigeführt hat, werden nach Abschluss der genetischen Untersuchung erwartet“, hieß es in einer Stellungnahme des Ministeriums vom Freitag. Bei dem toten Tier soll es sich um einen männlichen, ausgewachsenen Wolf handeln. Ist das tote Tier der seit langem zum Abschuss freigegebene Rodewalder Rüde (GW717m), Anführer des Rudels im Kreis Nienburg?

Die Bisse wiederum stammen möglicherweise von einem anderen Wolf- oder einem anderen „großen Tier“, wie es hieß. Biss gar der gesuchte Rüde selbst den Wolf tot? „Rangkämpfe kommen vor“, sagt der Grünen-Landtagsabgeordnete und frühere Agrarminister Christian Meyer unserer Zeitung. Denkbar sei auch, dass die Bisse von wilden Hunden oder einem entlaufenen Herdenhütehund stammten. In der Erklärung des Ministeriums werden die Bisswunden aber nicht ausdrücklich als Todesursache genannt. Offenbar will man ein offizielles Ergebnis abwarten.

Die wiederangesiedelten Wölfe sind für Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) ein heißes Eisen. Unter dem Grünen-Umweltminister Stefan Wenzel war 2016 ein mit einem Sender versehener Wolf („Kurti“) mit Genehmigung und mit amtlichem Auftrag abgeschossen worden. Der Rodewalder Rüde dagegen wird seit Januar vergeblich gesucht. Auch für ihn liegt einer - immer wieder verlängerte - Genehmigung zur Tötung vor. Das Tier ist allerdings nicht „besendert“, auch in Fallen ging der Wolf bisher nicht. Mitte Oktober war im Kreis Nienburg ein totes, halb aufgefressenes Rind gefunden worden. DNA-Proben waren zur Untersuchung eingeschickt worden. „Die Gefahr weiterer Risse von geschützten Nutztieren und der Weitergabe problematischer Jagdtechniken besteht unverändert fort“, erklärte das Umweltministerium zur jüngsten Verlängerung der „Genehmigung der Tötung des Wolfsrüden GW717m“. Das heißt: Je länger der gesuchte Wolf unterwegs ist, desto besser kann er sein Rudel anlernen - und weitere „Problemwölfe“ hervorbringen.

Grüne: Lage ist völlig verfahren

„Völlig verfahren“ nennt der Grüne Meyer die Lage. Bei den Grünen gibt es seit jeher wenig Sympathie für Wolfsabschüsse. Nötig sei umfassende Prävention, sagt Meyer. Er meint, einen Gewöhnungsprozess in den Landstrichen mit etablierten Rudeln beobachten zu können. Probleme gebe es dort, wo sich Wölfe neu ausbreiteten. „Umweltminister Olaf Lies hat sich mit der ständigen Wiederholung der Abschussgenehmigung für den Rodewalder Wolf verrannt“, hatte Meyer schon Mitte September erklärt. „Es wird nur mit ganz wenigen Lebendfallen im Gebiet des Rodewalder Rüden Jagd auf das Tier gemacht“, so Meyer. Trotzdem überstiegen die Kosten die Kosten für den Schadenersatz an betroffene Tierhalter um fast das Doppelte. „Wir wollen, dass man den Landwirten hilft“, bekräftigte Meyer am Freitag. Das Land will das auch: Die Landesregierung hatte im Oktober entschieden, dass die Landwirtschaftskammer von 2020 an zentrale Stelle bei Anträgen unter anderem auf wolfsabweisende Zäune sein soll. So soll alles schneller und besser gehen als bisher.