Die Gewerkschaft vertritt rund 60.000 Landes-, Bundes- und Kommunalbeamte in Niedersachsen (Symbolbild).

Beamtenbund in Niedersachsen hat neuen Vorsitzenden

Der niedersächsische Beamtenbund wird künftig von Alexander Zimbehl geführt. Zimbehl war bisher Landesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG). Er trat am Montag bei der Abstimmung auf dem Landesgewerkschaftstag in Hannover gegen den Amtsinhaber Martin Kalt aus Hameln an und siegte nach Angaben einer Sprecherin des Beamtenbundes knapp.

Gewerkschaft vertritt 60.000 Beamte

Kalt hatte erst seit 2018 an der Spitze des Beamtenbundes (NBB) gestanden, er kommt aus der Justizvollzugsverwaltung. Die Gewerkschaft vertritt rund 60.000 Landes-, Bundes- und Kommunalbeamte in Niedersachsen. dpa