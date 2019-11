Hannover bestimmt per Stichwahl künftigen Oberbürgermeister

Baugerüste stehen am Neuen Rathaus. Nach der historischen Schlappe der SPD im Rennen um das Oberbürgermeisteramt in Hannover entscheidet am 10. November eine Stichwahl darüber, ob ein Grüner oder der CDU-Kandidat ins Rathaus einzieht (Archivbild).

Per Stichwahl wird in Hannover am Sonntag der künftige Oberbürgermeister bestimmt. Nach der Schlappe der SPD im ersten Wahlgang fällt die Entscheidung zwischen dem Grünen-Kandidaten Belit Onay und dem CDU-Bewerber Eckhard Scholz. Beide hatten vor zwei Wochen mit jeweils 32,2 Prozent vorne gelegen, während Sozialdemokrat Marc Hansmann mit 23,5 Prozent die Stichwahl verpasste. Rund 402.000 Einwohner sind wahlberechtigt, darunter auch 16- und 17-Jährige.

Oberbürgermeister-Wahl in Hannover: Onay wirbt mit Verkehrswende – Scholz (56) betont Führungserfahrung

Der Landtagsabgeordnete Onay (38) wirbt mit einer Verkehrswende und der Schaffung von mehr Zusammenhalt in einer bunten Stadtgesellschaft für sich. Scholz (56) betont seine Führungserfahrung als ehemaliger Chef der Volkswagen-Nutzfahrzeugsparte in Hannover und will eine familienfreundlichere Stadt schaffen. Auch er möchte einen flüssigeren Verkehr, weniger Abgase und mehr Fahrräder in der Stadt. Anders als Onay will er aber die Autos nicht aus dem Kern der City verbannen.

Auslöser zur Wahl war Rathausaffäre um Stefan Schostok

Auslöser der vorzeitigen Oberbürgermeisterwahl ist die Rathausaffäre um unzulässige Gehaltszuschüsse für Spitzenbeamte, die den bisherigen OB Stefan Schostok (SPD) nach einer Untreueanklage Ende April zum Rücktritt zwang. Ob und wann es zu einem Gerichtsverfahren kommt, ist noch nicht entschieden. dpa