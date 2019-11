Lehrer-Abordnungen sorgen für Frust

Eine Lehrerin schreibt in einer Schule in Niedersachsen an eine Tafel. Um Stundenausfall zu mindern, müssen viele Lehrer über „Abordnungen“ an anderen Schulen als ihrer Stammschule aushelfen.

War es ein Versprechen, eine Absichtserklärung oder nur guter Wille? Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) hatte nach seinem Amtsantritt Ende 2017 angekündigt, er wolle die „Abordnungskarawanen“ von Lehrern eindämmen. Intern stellen sich viele Schulen aber längst darauf ein, dass das Löcherstopfen auf Jahre weitergehen wird.

Bei den Abordnungen geht es darum, dass Schulen mit besonders eklatantem Lehrermangel Hilfe von statistisch besser gestellten Schulen erhalten. Gymnasiallehrer beispielsweise unterrichten dann einen Teil ihrer Pflichtstunden auch an Grundschulen oder anderen weiterführenden Schulen wie etwa Oberschulen.

Philologen: Es herrscht Resignation

Nach einer Auflistung des Ministeriums waren zum 1. Halbjahr des laufenden Schuljahres 2019/2020 insgesamt 2309 Lehrer mit insgesamt mehr als 20 000 Stunden an andere Schulformen abgeordnet. Besonders betroffen waren die Gymnasien, die mit mehr als 500 Lehrern an Grundschulen und knapp 880 an sogenannte Sek I-Schulen wie etwa Oberschulen aushelfen mussten. Eine aktuelle Gesamtabfrage liegt laut Ministerium nicht vor. Nach Informationen unserer Zeitungen gibt es aber weiter neue Abordnungsanforderungen der Schulbehörden, etwa von einer Oberschule an eine Grundschule. Auch Horst Audritz vom Philologenverband sind seit Schuljahresbeginn weitere aktuelle Fälle bekannt. „Es herrscht eine gewisse Resignation vor“, sagt Audritz - auch wenn die Lage von Schule zu Schule unterschiedlich sei. Kritik am Verfahren gibt es seit Jahren. Denn abgeordnete Lehrer werden offenbar keineswegs nur in ihren Stammfächern und im Pflichtunterricht eingesetzt. Stattdessen gebe es auch Doppelbesetzung in den Klassen, Projektunterricht oder auch Hausaufgabenbetreuung als Aufgabe, so ein Gymnasiallehrer zu unserer Zeitung. „Wir gehen natürlich davon aus, in unseren Fächern zu unterrichten“, sagt er. Dass Schulen das volle Volumen der an sie abgeordneten Stunden oft gar nicht brauchen, heißt es intern ebenfalls immer wieder.

Ministerium betont enge Abstimmung

Dagegen betont ein Sprecher des Kultusministeriums, die Schulleitungen von „abgebender“ und „aufnehmender“ Schule müssten im Einvernehmen entscheiden, welche Fächerkombinationen abzuordnen seien. Das Volumen der Abordnungen werde bedarfsgerecht von der Landesschulbehörde an die Schulen gemeldet. „Wenn an den abgebenden Schulen die Bedarfsfächer der Zielschule auch personell unterversorgt sind, wird meist auf einen Teil der Abordnung verzichtet“, so der Sprecher weiter. Dagegen sagte ein Lehrer unserer Zeitung, dass dies für seine Schule nicht zutreffe. Und obwohl es an der Oberschule, zu der seine Schule Lehrer mit Stunden abordne, Einstellungen gegeben habe, liefen die Abordnungen unverändert weiter. Wegen längerer Krankschreibungen gebe es an der Stammschule außerdem erheblichen Ausfall. Durch die Vertretungen würden erhebliche Überstunden aufgebaut, während an der Oberschule dank der Abordnungen Überstunden abgebaut werden könnten. „Das ganze System scheint kein bisschen durchdacht zu sein“, so der Lehrer zu unserer Zeitung. Das Land argumentiert damit, dass Abordnungen besser seien als Stundenausfall: Gymnasiallehrer sind auf dem Markt zu bekommen, an Grundschul-, Haupt- und Realschullehrern dagegen mangelt es erheblich. Minister Tonne hatte das Problem von Amtsvorgängerin Frauke Heiligenstadt (SPD) geerbt.

„Der Minister hat behauptet, er kann das zurückdrehen“, verweist auch die GEW-Landesvorsitzende Laura Pooth auf frühere Erklärungen des Kultusministers. „Die bisher angekündigte Zulage für Grund-, Haupt- und Realschullehrkräfte im Jahr 2020 reicht bei Weitem nicht aus“, erklärt Pooth zum Thema Nachwuchsmangel. Niedersachsen müsse ein klares Signal auch Richtung andere Bundesländer setzen. Audritz fordert als Sofortmaßnahme, Lehrerstunden konsequent ins Kerngeschäft Unterricht zu stecken - und nicht in Projekte und Ganztag. „Schulen, Schulleiter und Lehrer haben sich mit dem Problem abgefunden“, sagt der FDP-Landtagsabgeordnete Björn Försterling. Schon 2018 hatte er erklärt, Tonne bekomme das Problem nicht in den Griff.