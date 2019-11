Pflegekammer soll beitragsfrei sein

Eine Pflegerin hält die Hand einer Altenheim-Bewohnerin. Niedersachsens Pflegekammer war wegen Pflichtmitgliedschaft der Pflegeberufe und den Beiträgen seit langem in der Kritik. Nun will das Land helfen.

Die Regierungskoalition von SPD und CDU in Niedersachsen zieht Konsequenzen aus den andauernden Querelen um die Pflegekammer. Mit ihren Beschlüssen zum Landeshaushalt 2020 verkündeten die Fraktionsvorsitzenden Johanne Modder (SPD) und Dirk Toepffer (CDU) auch das Aus der Beitragspflicht für die umstrittene Kammer. Wichtig für die Betroffenen: Obwohl Details noch unklar sind, soll die Regelung rückwirkend gelten.

Sechs Millionen Euro vom Land

„Wir wollen die Pflegekammer beitragsfrei stellen“, kündigte Modder den politisch wohl weitreichendsten Beschluss der Koalition am Ende einer Pressekonferenz an. Dazu sehen SPD und CDU in einer gemeinsamen „politischen Liste“ mit Schwerpunkten zum Landeshaushalt sechs Millionen Euro vom Land vor, um die Kammer finanziell abzusichern. Dies war von der Landesregierung bislang nicht vorgesehen. Sozialministerin Carola Reimann (SPD) hatte aber im Landtag erklärt, es sei ein Fehler gewesen, die Kammer bei deren Gründung mit einer Anschubfinanzierung auszustatten. Dies bekräftigte nun auch Modder. Die Pflegekammer war zu Zeiten der rot-grünen Koalition gegründet worden. Immer wieder hatte es heftige Proteste gegen die Beiträge gegeben. Zunächst hatte die Kammer sogar pauschal den Höchstbetrag angesetzt, später aber ihre Satzung geändert. Die Beitragspflicht soll entfallen, die Pflicht zur Mitgliedschaft allerdings bestehen bleiben.

Kritik an der Kammer

Man sei unzufrieden, wie die Kammer mit ihren Mitgliedern kommuniziert habe, sagte Modder am Dienstag. Einen politischen“Winterempfang“ hatte die Kammer jüngst zunächst auf Druck aus der Politik wieder absagen müssen. Auch die CDU stützte die neue Landesfinanzierung der Kammer, die über den Etat des Sozialministeriums laufen soll. Zum weiteren Verfahren hieß es, es sei eine Gesetzesänderung erforderlich. Damit würde vermutlich die Möglichkeit für die Kammer gestrichen, Beiträge zu erheben. Die Satzung der Kammer würde entsprechend angepasst. Es sei nun Sache der Kammer, ihren Mitgliedern das weitere Verfahren zu kommunizieren, hieß es.