Rätselhafter Kontakt von Hildesheim zum Terrorstaat IS

Polizeibeamte stehen im März 2017 vor der Moschee des Deutschsprachigen Islamkreises Hildesheim e.V. (DIK) in Hildesheim. Hier sollen zahlreiche junge Gläubige für den IS geworben worden sein.

Celle. Abu-Walaa-Prozess: Gab es ein Netzwerk, das Gläubigen bei der Ausreise in den IS half? Ein wichtiges Puzzleteil könnte nun gefunden sein.

Im Sommer 2015 ist Anil O. zur Ausreise entschlossen. Der Gelsenkirchener will mit seiner Familie nach Syrien, um sich der Terrormiliz Islamischer Staat anzuschließen. Doch er braucht Kontakte, die ihm die Einreise ins IS-Gebiet ermöglichen – und für seine Integrität bürgen. Im Juli bekommt er die erwünschte Hilfe. In einer Eisdiele in Hildesheim trifft er zwei Männer aus der Moschee des Deutschsprachigen Islamkreises, aus dem Umkreis des Predigers Abu Walaa. Die Männer geben ihm die Nummern. Eine gehört zu einem Osman al-Almani. „Wir sollten ihn bei einer Registrierung oder Anmeldung auch als offiziellen Bürgen nennen“, wird Anil O. später als Zeuge vor dem Oberlandesgericht in Celle sagen. Er speichert die Nummer in seinem Handy unter „Oma neu“, um die Identität zu verschleiern.

Anil O. ist der Kronzeuge im Prozess gegen Abu Walaa und vier seiner mutmaßlichen Helfer. Seit September 2017 müssen sie sich unter anderem wegen Unterstützung und Mitgliedschaft im IS verantworten. Sie sollen junge Gläubige für die Terrormiliz geworben und ihnen bei der Ausreise geholfen haben, junge Gläubige wie Anil O., der von einem Leben in einem Gottesstaat träumte, um Monate später desillusioniert die Flucht zu ergreifen. Er hat die Szene aus der Eisdiele vor Gericht geschildert und sie wird später noch oft ein Thema in dem Mammut-Verfahren sein, in dem Ankläger und Verteidiger mitunter um die Deutung kleinster Details ringen. Zwei der Angeklagten sind Anil O. zufolge jene Männer, die ihm in Hildesheim den Kontakt für die Ausreise gaben. Zumindest der eine, Ahmed F.Y. bestreitet, mit Anil O. über dessen Ausreise gesprochen zu haben.

Wer ist dieser mysteriöse Osman al-Almani, dessen Nummer Anil O. in seinem Handy unter „Oma neu“ abspeicherte und den Kontakt mit zwei Profilbildern unterlegte? Selbst Anil O. konnte die Bilder keiner bekannten Person zuordnen, sie waren zu klein, um wirklich etwas erkennen zu können. Doch nach weiteren Ermittlungen und einer neuen Bearbeitung der Fotos liegen sie nun vergrößert vor: Ein Bild zeigt einen vermummten Kämpfer, das andere einen jungen Mann, der in Wasser schwimmt. Inzwischen geht die Bundesanwaltschaft davon aus, dass der Kontakt dem Deutschen Martin L. zugeordnet werden kann, das Bild des Kämpfers taucht auch in einer TV-Dokumentation auf, die das Schicksal von dessen Drittfrau Leonora in Syrien beleuchtet.

Es ist womöglich ein neues Teil in dem schwierigen Puzzle um den Hildesheimer Prediger Abu Walaa, das das Gericht zusammensetzen muss - ein Puzzle, in dem es noch Lücken gibt. Konnte Abu Walaa als mutmaßlicher Kopf des IS in Deutschland tatsächlich auf Helfer zurückgreifen, um dem Terrorstaat junge Kämpfer zuzuführen? Die Bundesanwaltschaft geht davon aus, dass es dieses Netzwerk in Deutschland gab, die Verteidiger sehen dafür keine hinreichenden Belege. Die neuen Erkenntnisse könnten das Bild nun abrunden. Denn bei Martin L. handelt es sich um jenen IS-Anhänger, der ein dreiviertel Jahr vor Anil O. mithilfe Abu Walaas nach Syrien ausgereist war. Der es laut Anklage mit der Fürsprache des Predigers bis in den berüchtigten Geheimdienst der Terrormiliz geschafft hat und dort unter anderem für die deutschen IS-Kämpfer verantwortlich gewesen sein soll. Woher sollte Anil O. den Kontakt gehabt haben – wenn nicht aus Hildesheim? Diese Frage drängt sich unweigerlich auf.

Martin L. sitzt derzeit in einem nordsyrischen Gefängnis. In einem Interview mit dem „Focus“ hat er jüngst die Rolle Abu Walaas beleuchtet und von einer Gruppe in Hildesheim berichtet, die versuche, Muslime anzuziehen: „Einige von Abu Walaas Leuten sitzen hier im Gefängnis, andere sind getötet worden.“ Der Reporter hakt nach: „Die anderen wurden von Abu Walaa radikalisiert und in den Tod getrieben? „Ja“, sagt Martin L. „Es ist schon eine Gehirnwäsche. Die haben wir bekommen, auf jeden Fall.“