Boris Pistorius reist zur Nato-Tagung nach Washington

Boris Pistorius (SPD), Innenminister Niedersachsen, sitzt im Landtag. Pistorius reist am 8. Dezember für knapp eine Woche in die USA und nimmt in Washington an einer Tagung des transatlantischen parlamentarischen Forums der Nato teil (Archivbild).

Hannover. Bis Mittwoch nimmt der Niedersachsens Innenminister in Washington an einer Tagung des transatlantischen parlamentarischen Forums der Nato teil.

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius reist am Sonntag für knapp eine Woche in die USA. Bis Mittwoch nimmt der SPD-Politiker in Washington an einer Tagung des transatlantischen parlamentarischen Forums der Nato teil. „Die Konferenz in Washington ist wichtig, um ganz konkret und im Dialog miteinander die Nato in ihrem 70. Jahr konsequent weiterzuentwickeln, um den Frieden in der Welt zu stärken“, zitierte das Innenministerium Pistorius vor Beginn der Reise.

Pistorius nimmt zum ersten mal am transatlantischen parlamentarischen Forum teil

Pistorius gehört der Parlamentarischen Versammlung der Nato seit 2013 an. 266 Parlamentarier aus den 29 Bündnisländern und 53 assoziierte Delegierte beraten in dem Gremium über aktuelle Fragen. Als Teil der offiziellen Bundesratsdelegation nimmt Pistorius in Washington nun erstmals am transatlantischen parlamentarischen Forum teil.

Niedersachsens Innenminister besucht New Yorker Feuerwehr

Nach der Tagung will der SPD-Politiker den Ständigen Vertreter der Bundesrepublik bei den Vereinten Nationen, Christoph Heusgen, treffen. Außerdem sind Gespräche mit Vertretern des UNHCR, dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, und des US-Verteidigungsministeriums geplant. Zum Abschluss der Reise besucht Pistorius die Berufsfeuerwehr von New York. dpa