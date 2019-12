Mordfall aus dem Emsland kommt nach 24 Jahren vor Gericht

Nach mehr als 24 Jahren wird am Osnabrücker Landgericht am Mittwoch (9 Uhr) ein bislang ungeklärtes Tötungsdelikt aus dem Emsland verhandelt. Wegen Mordes muss sich ein heute 65 Jahre alter Mann aus Freren verantworten. Er soll das Opfer, eine damals 24 Jahre alte Frau, am 22. August 1995 nach einem Kirmesbesuch in Sögel überfallen und nach einem Vergewaltigungsversuch erdrosselt haben.

Mordfall im Emsland: Anklage stützt sich auf DNA-Spuren

Anfang 2018 hatte die Polizei den Fall neu aufgerollt, nachdem es gelungen war, DNA-Spuren an der Kleidung des Opfers zu sichern. Die Anklage gegen den 65-Jährigen stützt sich auf die Auswertung von DNA-Spuren. Bis Februar 2020 sind zwölf weitere Verhandlungstermine geplant. dpa