Väter wählen bei der Elternzeit oft nur zwei Monate

So wie Florian Dahms geht es immer mehr Vätern in unserer Region. Unser Leser schrieb auf unseren Facebook-Seiten, dass er gerade zum zweiten Mal in Elternzeit gegangen ist und „jeden Moment mit seiner Familie genießt“. Dahms, der im Landkreis Helmstedt wohnt, schrieb: „Ich finde, es ist eine tolle...