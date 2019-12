Verkehr am Wochenende vor Weihnachten in Niedersachsen entspannt

Reisende in Niedersachsen hatten am Wochenende vor Weihnachten mit keinen größeren Einschränkungen im Verkehr zu kämpfen. Am Flughafen blieb ein vorweihnachtliches Chaos am Samstag und Sonntag aus, wie eine Sprecherin des Flughafens in Hannover mitteilte.

Auch bei der Bahn keine Behinderungen

Auf den Autobahnen in Niedersachsen gab es am Wochenende nach Angaben der Verkehrsmanagementzentrale keine größeren Staus und Verkehrsbehinderungen. Auch im Bahnverkehr blieben große Behinderungen in Niedersachsen aus, obwohl die Zahl der Reisenden vergleichsweise höher war, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn.

Am Montag vor Heiligabend erwarten der Flughafen in Hannover und die Deutsche Bahn zahlreiche Reisegäste. dpa