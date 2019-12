In Niedersachsen fehlen nach Berechnungen des Niedersächsischen Städtetages rund 16.400 Kita- und Krippenplätze (Symbolbild).

In Niedersachsen fehlen 16.400 Kita- und Krippenplätze

In Niedersachsen fehlen nach Berechnungen des Niedersächsischen Städtetages rund 16.400 Kita- und Krippenplätze. Seitdem Eltern keine Gebühren mehr für die Aufnahme ihrer Kinder zahlen müssen, sei die Zahl der Anmeldungen für Ganztagsplätze immer weiter gestiegen, sagte der Hauptgeschäftsführer des Städtetages, Jan Arning, der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ (Montag). Demnach fehlen 7400 Krippen- und 9000 Kitaplätze. An der Umfrage hatten sich 57 Kommunen beteiligt – fast jede berichtete von Problemen. Dazu zählt auch der Mangel an Erzieherinnen und Erziehern.

Kita- und Krippenplätze: Mittel vom Bund reichen nicht aus

Die Beitragsfreiheit wurde vor rund eineinhalb Jahren eingeführt. Seitdem hätten viele Kommunen neue Einrichtungen gebaut, hieß es. Dennoch gebe es immer noch zu wenige freie Plätze, die Wartelisten seien voll und die vom Bund bereitgestellten Mittel reichten nicht. Eltern machten zudem immer häufiger Gebrauch von flexibleren Einschulungszeiten, erklärte der Städtetag. Das heißt, dass sie ihre Kinder, die zwischen Juli und September sechs Jahre alt werden, ein Jahr länger im Kindergarten lassen. Der Städtetag forderte bereits eine Aussetzung dieses Wahlrechts, das Kultusministerium war aber dagegen. dpa