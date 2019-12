Herrenloser Koffer in Hannover – Polizei sperrt den Bereich

Ein herrenloser Koffer hat am Samstagabend in der Innenstadt von Hannover einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der Bereich um das Schillerdenkmal, an dem der Koffer abgestellt worden war, war am Abend abgesperrt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Es bestehe keine konkrete Gefahr.

Bereich um den Koffer gesperrt

„Aufgrund der weltweit abstrakten Gefahrenlage gehen wir mit der Situation sensibel um“, sagte die Sprecherin. Laut Polizei war kurz vor 17 Uhr ein Hinweis zu dem abgestellten Koffer eingegangen. Der Bereich wurde anschließend in einem Radius von rund 25 Metern abgesperrt.

Koffer soll geprüft werden

Der Sprecherin zufolge werden aktuell Vorbereitungen getroffen, um den Koffer zu überprüfen. Zuvor hatte die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ berichtet. dpa