Bierabsatz in Niedersachsen gestiegen

Während der Absatz alkoholhaltigen Bieres bundesweit im November kräftig gesunken ist, stieg der Absatz in Niedersachsen und Bremen. So wurde in beiden Bundesländern im November 2019 1,2 Prozent mehr Bier abgesetzt als im Jahr zuvor, teilte das Statistische Bundesamt mit.

8,07 Millionen Hektoliter mehr Bier in Niedersachsen abgesetzt

Im Zeitraum Januar bis November wurde in diesem Jahr mit 8,07 Millionen Hektoliter sogar 3,8 Prozent mehr Bier abgesetzt als im selben Zeitraum des Jahres 2018.

Bundesweit sank der Bierabsatz im vergangenen Monat um 5,8 Prozent auf 6,66 Millionen Hektoliter. Den größten Rückgang verzeichneten Rheinland-Pfalz und das Saarland mit einem Minus von 13 Prozent. dpa