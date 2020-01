Schüler sollen in Niedersachsen billiger fahren

Mal heißt es „Semesterticket“, dann „Schüler- und Azubiticket“: Sprecher der niedersächsischen Landesregierung bekräftigten am Freitag den Willen der Koalition, demnächst Pläne für ein solches Ticket vorzustellen. „Ein Azubi muss aber nicht jederzeit vom Harz an die Nordsee fahren können“, bremste ein Sprecher des Wirtschafts- und Verkehrsministeriums zu hohe Erwartungen.

„Wir wollen für Schülerinnen, Schüler und Auszubildende die Nutzung des Personennahverkehrs attraktiver gestalten“, heißt es schon im Koalitionsvertrag von SPD und CDU von 2017. Die Wege nennt der Vertrag auch: das stufenweise Einführen des „kostenfreien Schülerverkehrs“ in Gymnasialer Oberstufe und Berufsbildenden Schulen sowie ein neues „Niedersachsen-Schülerticket“ mit finanziellem Eigenbeitrag.

In einer Bilanz nach zwei Jahren Koalition hatte Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) im November 2019 ein „Schüler- und Azubiticket für den ÖPNV“ als zentrales Projekt der weiteren Wahlperiode bis 2022 angekündigt. Dass das erste Konzept im Frühjahr 2020 vorliegen solle, bestätigte der Sprecher des Ministeriums am Freitag. Auch Regierungssprecherin Anke Pörksen machte deutlich, wie wichtig es der Regierung von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sei, junge Leute für den ÖPNV zu gewinnen. Ein Problem dabei allerdings: nicht nur hohe Preise, sondern auch mangelnde Angebote insbesondere in ländlichen Regionen.

Zu einer „großen Lösung“ mit landesweit freier oder günstiger Fahrt dürfte es jedoch nicht kommen. Anders als etwa in Hessen gebe es in Niedersachsen viele verschiedene, regional unterschiedliche Tarifgebiete und oft keinen gemeinsamen Tarif für Busse und Bahnen. „Es gibt in Niedersachsen über 200 Bus- und Bahnunternehmen, deren Tarife integriert werden müssten“, heißt es auf Anfrage beim Verkehrsministerium. Der Wunsch eines landesweiten Schülertickets, das für Bus und Bahn gleichermaßen gelte, erscheine derzeit als nicht umsetzbar, so ein Arbeitspapier des Ministeriums. Schon heute gebe es zudem vergünstigte regionale Angebote. Es gehe vom Bedarf gesehen ohnehin eher darum, täglich preisgünstig in der Heimatregion unterwegs zu sein.

Ein Schülerticket für die Region hat beispielsweise der Regionalverband Großraum Braunschweig beschlossen. Solche Angebote will das Althusmann-Ministerium offenbar ausbauen helfen und zusätzlich unterstützen. Ob dieser Ansatz reicht, wird in der Koalition mit der SPD noch diskutiert. „Die Anzahl der Verkehrsverbünde ist nicht entscheidend, wichtig ist, dass ein kompletter finanzieller Ausgleich für die Verkehrsbetriebe und Verkehrsverbünde erfolgt“, sagte der Grünen-Abgeordnete Detlev Schulz-Hendel. „Seit gut einem Jahr berät der Wirtschaftsausschuss über die praktischen Möglichkeiten der Umsetzung von kostenfreier Schülerbeförderung und dem Ein-Euro-Azubi-Ticket“, kritisierte auch der FDP-Abgeordnete Jörg Bode.