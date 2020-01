Bundesamtspräsident in Braunschweig: Bevölkerung besser schützen

Deutschland muss sich im gestiegenem Maße auf Katastrophenfälle und Bedrohungslagen vorbereiten. Dies sagte Christoph Unger, Präsident des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), unserer Zeitung. Für den Bereich des Zivil- und Katastrophenschutzes sprach er von „gewachsenen Herausforderungen“. Konkret verwies Unger auf die Folgen des Klimawandels, Gefahren durch chemische Kampfstoffe, die gestiegene Wahrscheinlichkeit, dass kritische Infrastrukturen wie die Stromversorgung ausfallen sowie auf neue sicherheitspolitische Bedrohungslagen. „Aus all diesen Gründen müssen wir in diesem Bereich wieder besser werden.“

Der gebürtige Braunschweiger Unger betonte gestern in seiner Heimatstadt den „Mehrfachnutzen“ der Zivilschutz-Vorkehrungen. Der Anlass seines Besuchs: Der Bund übergab dem Land Niedersachsen zwölf weitere Löschfahrzeuge, die für Zivilschutz- und Katastrophenfälle ausgerüstet sind. Sie werden den Feuerwehren in Braunschweig, Emden und Göttingen zur Verfügung gestellt. „Diese zwölf neuen Fahrzeuge sind ein gutes Zeichen, dass der Bund die Feuerwehren der Länder weiter stärkt. Damit ist der notwendige Bedarf aber noch nicht gedeckt. Wertschätzung für Einsatzkräfte bedeutet auch, moderne Einsatzmittel zur Verfügung zu stellen, die aktuellen Anforderungen gerecht werden“, sagte Innenminister Boris Pistorius gestern in Braunschweig. Vor vier Monaten waren in Hildesheim die ersten 10 von 71 neuen Löschfahrzeugen für den Katastrophenschutz in Niedersachsen übergeben worden. Pistorius hält diese Modernisierung des Fahrzeugbestands für dringend notwendig. „Die in den vergangenen Jahren aufgetretenen Katastrophenlagen wie Moor- und Vegetationsbrände und auch Hochwasser haben unsere Feuerwehren stark gefordert“, sagte Pistorius.