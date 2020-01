Sorge vor Waldbränden im Harz wächst

Was derzeit in Australien passiere, sei zum Jahresbeginn auch Thema bei vielen Empfängen in Niedersachsen gewesen: So umschrieb der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, Dirk Toepffer, zum Wochenende heimischen Handlungsbedarf in Sachen Brandschutz - insbesondere im Harz. „Der Harz ist voller Totholz“, sagte Toepffer - käme es dort zu einem Waldbrand, dann habe man ein Problem. Man müsse sich daher Gedanken machen, von zusätzlichen Fahrzeugen über Hubschrauber bis hin zu Evakuierungsplänen. „Wir müssen uns in Niedersachsen auf das eine oder andere einstellen“, warnte Toepffer. Er forderte ein „Sonderkonzept“ für den Harz.

CDU: Gefahr ist „immens“

Die Debatte hatte im Januar ein „Brandschutzforum Harz“ der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst (HAWK) sozusagen angefacht. Bei den verheerenden Großbränden in Australien spielt nach Einschätzung von Fachleuten auch der Klimawandel eine entscheidende Rolle. „Waldbrandgefahr im Harz dramatisch gestiegen“, überschrieb die Hochschule Mitte Januar eine Mitteilung. „Das Szenario eines großen Waldbrandes im Harz wäre deutlich schlimmer als beispielsweise in der Heide“, sagte die HAWK- Forstwissenschaftlerin Bettina Kietz nach einem Treffen unter anderem mit Vertretern des Innenministeriums und der betroffenen Landkreise in Göttingen. 2018 und 2019 habe große Trockenheit geherrscht, dürregeschädigte Bäume seien dem Borkenkäfer zum Opfer gefallen, Moore seien trocken. „Der Harz hat sehr steile Hänge. Dadurch haben wir auch eine deutlich schnellere Feuerausbreitung. Hangaufwärts hat das Feuer quasi Rückenwind“, sagte Kietz Dazu gebe es in der Region durch die schmalen Täler teilweise nur sehr eingeschränkte Fluchtwege. „Es liegt haufenweise Totholz rum, wir haben Moore, die sich selbst entzünden können“, sagte auch Toepffer. Die Waldbrandgefahr im Harz sei immens. In den Talsperren haben man vermutlich weniger Wasser, es seien wohl Löschteiche nötig. Man werde sicher nicht mit Flugzeugen wie in Australien agieren können, müsse sich aber fragen, ob genügend Hubschrauber zur Verfügung stünden. Man müsse sich außerdem Gedanken über den Fahrzeugbestand im Katastrophenschutz machen. Toepffer verwies auf die Übergabe von 12 neuen Löschfahrzeugen in Braunschweig an das Land. Nötig seien außerdem Notfall- und Evakuierungspläne. „Man muss sich auf dieses Szenario vorbereiten, so gruselig es ist“, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende. Toepffer lobte, dass die Politik auch auf frühere Anträge der Oppositionsfraktionen Grüne und FDP zurückgreifen könne. Auch Braunschweigs SPD hatte angesichts der Fahrzeugübergabe auf Waldbrandgefahr und „gestiegenen Herausforderungen in Sachen Katastrophenschutz“ hingewiesen. In den Landeshaushalt 2020 seien deshalb noch 1 Millionen Euro insbesondere für Fahrzeuge eingestellt worden.

Grüne hoffen auf „Weckruf“

„Die dramatischen Waldbrände in Australien müssen ein Weckruf für die Landesregierung sein. Wir sind in Niedersachsen nicht gut aufgestellt, was Waldbrände oder Moorbrände angeht, obwohl sich die Gefahr durch den Klimawandel auch bei uns erhöhen wird“, sagte die Grünen-Landtagsabgeordnete Miriam Staudte unserer Zeitung. Es fehlten zum Beispiel geländegängige Löschfahrzeuge, denn viele Kommunen hätten in den vergangenen Jahren große Multifunktionsfahrzeuge angeschafft. Diese seien aber auf das Erreichen und Löschen von Gebäudebränden ausgelegt. Auch Löschrucksäcke und leichte Brandschutzkleidung fehlten vor Ort. Das Wichtige sei es, möglichst schnell auch kleine Entstehungsbrände löschen zu könne, bevor sie sich zu Großbränden entwickelten. Auch Staudte forderte „sowohl ein niedersächsisches Waldbrandkonzept als auch regionale Konzepte in den besonders gefährdeten Gebieten“, einschließlich Evakuierungsplänen.