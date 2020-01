Raser fährt auf der A28 bei Delmenhorst 118 km/h zu schnell

Zwei Raser gingen der Polizei im niedersächsischen Delmenhorst ins Netz – einer war noch in der Probezeit. (Symbolbild)

Ein 27-jähriger Mann ist auf der Autobahn 28 in Delmenhorst 118 Kilometer pro Stunde zu schnell gefahren.

Mit Tempo 218 unterwegs

Er fuhr in der Nacht zum Sonntag trotz einer Geschwindigkeitsgrenze von 100 km/h mit Tempo 218, wie die Polizei mitteilte. In der gleichen Nacht hatte es auch ein 19-jähriger Mann auf der Bundesstraße 75 in Delmenhorst zu eilig: Er raste bei einer zulässigen Geschwindigkeit von 70 mit Tempo 140 über die Straße.

!9-Jähriger war noch in der Nachschulung

Beiden Fahrern drohen Bußgelder und Fahrverbote von drei Monaten. Der 19-Jährige muss zudem mit einer Nachschulung rechnen, da er sich noch in der Probezeit befand. dpa