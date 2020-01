Leider kein Zutritt ins Klassenzimmer

Als die Ablehnung kam, kam der Frust: Trotz Lehrermangels müssen Quereinsteiger ins Klassenzimmer in Niedersachsen beträchtliche Hürden überwinden. Ein 28-jähriger Ingenieur, der gerne Lehrer werden wollte, muss diesen Plan erstmal begraben. Formale Voraussetzungen waren laut Landesschulbehörde nicht erfüllt.

Weniger Quereinsteiger eingestellt

Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) stellte erst kürzlich eine weitere Werbekampagne für den Lehrerberuf vor. Die Kampagne appelliert stark an Idealismus („Gute Lehrer vergisst Du nie“). „Das ist so, als hätte man ein Auto mit Motorschaden und würde es lediglich neu lackieren“, sagte dazu die GEW-Landesvorsitzende Laura Pooth. Bundesweit haben bereits eine Reihe Länder eine bessere Bezahlung auf den Weg gebracht. „Für Grundschullehrkräfte ist A 13 / E 13 in Brandenburg, Berlin und Sachsen umgesetzt. In Bremen und Schleswig-Holstein sind Stufenpläne vereinbart“, hieß es Ende 2019 in einer Erklärung der Gewerkschaft. Niedersachsen behilft sich bislang mit eher geringen Zulagen.

Den Anteil von Quereinsteigern in seinen Einstellungsrunden fuhr Niedersachsen im Sommer 2019 zum Schuljahresstart auf rund 7 Prozent zurück: 122 von 1709 neuen Lehrern waren es am 14. August – deutlich weniger als 2018. Im aktuellen Fall wollte der Maschinenbauingenieur mit Masterabschluss Mathematik und Physik als Lehrer am Gymnasium unterrichten. Beide Fächer sind dort gesucht, wie aus einer Auflistung der Ministeriums vom 30.9.2019 hervorgeht. Der Mann bewarb sich für beide möglichen Einstiegswege: über den Vorbereitungsdienst und auch für den direkten schulbegleitenden Einstieg. In einer Mail von einer Sachbearbeiterin der Landesschulbehörde, die als Antwort kam, wurde er höflich aufgefordert, die genauen Oberthemen seiner beiden Studienfächer anzugeben. Dazu lag ein Dokument zum Ausfüllen bereit. Auch Leistungsnachweise waren gefragt. Der Bewerber tat, was verlangt war. „Das lief alles schnell und gut“, sagt der Mann, der zu dem Zeitpunkt als wissenschaftlicher Mitarbeiter an einer Hochschule in Niedersachsen arbeitete. Doch dann folgte eine Absage – ohne Begründung, wie der Ingenieur sagt. Als er telefonisch nachhakte, hieß es, er sei „fachlich nicht geeignet“, da die für den Unterricht erforderlichen Themen teilweise im Studium nicht behandelt worden seien. Auch seine Bewerbung auf offene Stellen in einem Stellenpool des Landes hatte keinen Erfolg. Dieser Pool („EiS-online“) ist laut dem Bewerber zunächst für ausgebildete Lehrer offen, in einem späteren Zeitfenster dann auch für Quereinsteiger. In Emden und Aurich habe es Stellen gegeben, in der Nähe des Betroffenen aber an Gymnasien nicht.

Minister Tonne: Wir müssen die Balance halten

„Für den Quereinstieg in den niedersächsischen Schuldienst sind klare Voraussetzungen definiert, mit denen die Bildungsqualität für die niedersächsischen Schülerinnen und Schüler nachhaltig gesichert wird“, heißt es im Kultusministerium auf Anfrage. Zum Einzelfall konnte das Ministerium schon deshalb keine Stellung nehmen, weil der Betroffene in der Berichterstattung seinen Namen nicht lesen wollte. Der Mann wollte – zunächst auf Probe – dann auch verbeamtet werden. Die Lehrbefähigung liege nur dann vor, wenn der Abschluss zwei Fächern im Sinne der Niedersächsischen „MasterVO-Lehr“ zugeordnet werden könne, so eine Stellungnahme des Ministeriums zu den rechtlichen Vorgaben. „Ich hab gedacht: Ihr sucht doch Lehrer!“, schildert der verhinderte Lehrer seine Stimmungslage beim Erhalt der Absage.

„Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger können einen wichtigen Beitrag zur Unterrichtsversorgung leisten“, sagte Minister Tonne unserer Zeitung. „Insgesamt müssen wir aber die Balance halten, um einerseits Quereinsteiger als festen Teil des Systems Schule adäquat einzubinden, und andererseits Qualität zu sichern und die Schulen nicht zu belasten“, so Tonne. „In der Tat ist Niedersachsen Gott sei Dank zurückhaltend“, meint der Vorsitzende des Philologenverbandes Niedersachsen, Horst Audritz. Zwar gebe es auch sehr gute Quereinsteiger. Die pädagogische Qualifikation sei aber neben dem Fachlichen schon ein Problem. „Man muss halt unterrichten können, und das ist nicht so einfach, wie viele Leute meinen“, so Audritz. Der abgelehnte Bewerber signalisiert im Gespräch „ein gewisses Verständnis, dass sie nicht jeden nehmen können“. Fachlich hätten seine Studieninhalte allerdings „weit über Schulniveau“ gelegen. Er gab Tutorien und war in einem Sportverein als Betreuer tätig. Der Mann arbeitet jetzt in der freien Wirtschaft.