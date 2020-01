Niedersachsen startet Programm zum besseren Lesen

Auf der 41. Kinder- und Jugendbuchmesse "Kibum" in Oldenburg lesen Jugendliche in verschiedenen Büchern. Schüler in Niedersachsen sollen dank eines neuen Förderprogramms besser lesen lernen.

Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen sollen besser lesen lernen: Ein Programm zum Stärken der Lesefähigkeit soll zunächst an 156 Schulen starten. 86 davon sind Grundschulen. Dazu werden ab dem Schuljahr 2020/2021 spezielle Lernmaterialien zur Verfügung gestellt. Das kündigte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) an.

Vorbild Schleswig-Holstein

„Lesen, schreiben, rechnen - das muss schlicht sitzen“, sagte Tonne. Es gehe darum, dass sich Schülerinnen und Schüler zu flüssigen Leserinnen und Lesern entwickelten und die Inhalte von Texten gut verstehen und reflektieren könnten. „Mit dem Programm können wir durch gezielte Unterstützungsmaßnahmen die Zahl leseschwacher Schülerinnen und Schüler deutlich senken, und das nachweisbar“, erklärte der SPD-Politiker. Das Programm setze auf das frühzeitige Erkennen der Kinder mit Schwierigkeiten beim Schriftsprachenerwerb. Niedersachsen orientiert sich bei dem Programm „Lesen macht stark“ laut Kultusministerium an Erfahrungen aus Schleswig-Holstein. Die teilnehmenden Schulen sollen zum zweiten Halbjahr des laufenden Schuljahres zunächst mit Schulungen als „Lesecoaches“ auf den Einsatz im Unterricht vorbereitet werden. Zum nächsten Schuljahr startet dann der praktische Einsatz der Lernmaterialien im Unterricht. In Grundschulen soll dabei in erster Linie im Klassenverband gearbeitet werden. Die Übungen sind so gestaltet, dass eine schnelle Kontrolle der Lernfortschritte möglich ist und der Leistungsstand genau erfasst werden soll. Ein Beispiel: „Richtige Wörter finden, genaues Lesen“ zeigt beispielsweise das Bild eines Schrankes. Daneben werden die Wörter „Bank - Schrank - Schank“ zur Auswahl angeboten. Solche Übungen gibt es zwar auch in vielen anderen Schulbüchern für die Grundschule. Sie sind hier laut Ministerium aber in eine durchgehende didaktische Gesamtkonzeption eingebunden.

Minister Tonne: Kein Allheilmittel!

„Dieses Programm ist kein Allheilmittel, sondern eine sinnvolle Ergänzung“, betonte Tonne. Aus der Region nehmen knapp 30 Schulen teil. In Braunschweig, Hannover, Lüneburg sowie Oldenburg oder Osnabrück sind Auftaktveranstaltungen zur umfassenden Information geplant. „Eltern sollten regelmäßig vorlesen. Die Schule kann das nicht alleine“, betonte Tonne. Dabei sei Regelmäßigkeit das Entscheidende. Das Programm ist auf drei Jahre angelegt und soll wissenschaftlich auf seine Wirkung überprüft und ausgewertet werden. Tonne hatte es im Dezember 2019 im Landtag angekündigt. „Dass wir mit dem Start dieses Programms einen Nerv getroffen haben, zeigen die zahlreichen Anfragen und Bewerbungen von Schulen, die bereits im MK eingegangen sind“, so Tonne seinerzeit.