Asse-Initiative: Räumung dauert viel zu lange

Die Asse-2-Begleitgruppe hat ihren aufgestauten Zorn in einem Brandbrief beschrieben. Adressiert hat die Begleitgruppe den Brief an sieben Bundestagsabgeordnete aus unserer Region. Sie hat ihn auch an Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies sowie an Mitglieder des Bundestags-Umweltausschusses...