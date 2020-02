Überraschendes Geständnis im Abu-Walaa-Prozess

Der Angeklagte Ahmed F. Y. hat gestanden, für den Hildesheimer Prediger Abu Walaa Kontakte in das Gebiet der Terrormiliz IS vermittelt zu haben

Zweieinhalb Jahre nach Prozessbeginn hat einer der Angeklagten im Abu-Walaa-Prozess ein überraschendes Geständnis abgelegt. Er habe einem Sympathisanten der Terrormiliz Islamischer Staat 2015 einen Kontakt für die Ausreise nach Syrien gegeben, sagte Ahmed F.Y. am Mittwoch vor dem Oberlandesgericht in Celle. Die Anklage wirft dem 30-Jährigen, der sich im Umfeld des Hildesheimer Predigers Abu Walaa bewegt hat, unter anderem Unterstützung einer ausländischen terroristischen Vereinigung und Anstiftung zum Betrug vor. Er soll IS-Sympathisanten bei der Ausreise in das IS-Gebiet geholfen haben.

Der Kameruner belastete Abu Walaa schwer: „Ich war dabei, als Abu Walaa offen zum IS aufgerufen hat.“ Der Prediger habe Ausreisewillige darin bestärkt, sich dem IS in Syrien anzuschließen und einige seiner Schüler hätten es mit seiner Fürsprache innerhalb der Terrormiliz sogar in bedeutende Positionen geschafft. „Ich schäme mich zutiefst, dass ich sein Begleiter war.“ Jeder in der Szene habe mitbekommen, dass sich Abu Walaa für den IS positioniert habe. Wer in das Gebiet der Terrormiliz ausreisen wollte, habe bei dem Prediger nicht nur die Telefonnummer eines Schleusers oder eine ideologische Bestätigung gesucht, sondern sah auch die Chance, sich beim IS zu profilieren. Als Beispiel nannte er den ehemaligen Schüler des Predigers, Martin L. Dieser hatte es innerhalb der Terrormiliz bis in den Geheimdienst geschafft. „Er war Abu Walaas Liebling unter den Ausgereisten.“ Der Prediger habe mit ihm geprahlt und den Fall gerne genutzt, um junge Konvertiten zu manipulieren.

Ahmed F.Y. bestätigte auch im Wesentlichen die Aussagen des Kronzeugen im Prozess, Anil O. Dieser hatte beschrieben, wie ihm F.Y. in Hildesheim Kontaktnummern für die Ausreise ins IS-Gebiet gegeben habe: „Ich bereue, den Fehler begangen zu haben und bitte um Verzeihung.“

Abu Walaa reagierte sichtlich aufgebracht auf die Äußerungen seines früheren Wegbegleiters in der Hildesheimer Moschee. Immer wieder schüttelte er den Kopf und warf ihm verächtliche Blicke zu. Die Bundesanwaltschaft geht davon aus, dass der Prediger der Kopf des IS in Deutschland ist. Er muss sich wegen Unterstützung und Mitgliedschaft in der Terrormiliz vor Gericht verantworten, schweigt aber zu den Vorwürfen.

Das Geständnis hatte Ahmed F.Y. noch nicht einmal mit seinen beiden Anwälten abgesprochen. Als diese von der Absicht ihres Mandanten erfuhren, hatten sie das Gericht darum gebeten, sie von der Verteidigung zu entpflichten. Sie könnten keine angemessene Verteidigungsstrategie mehr verfolgen. Der Senat lehnte das jedoch ab: Eine Meinungsverschiedenheit führe noch nicht zwangsläufig dazu, dass das Vertrauensverhältnis erschüttert sei. Die Entscheidung des Angeklagten, ein Geständnis abzulegen, sei zu akzeptieren.